Jeep Obsidian: la denominazione della piccola SUV?

Di Dario Montrone lunedì 30 marzo 2020

In arrivo nel 2022, l'inedita piccola SUV di Jeep potrebbe essere identificata dalla denominazione Obsidian registrata recentemente



Stando alle ultime denominazioni registrate dal gruppo automobilistico FCA, la nuova Jeep Obsidian potrebbe rappresentare l'inedita SUV di piccole dimensioni del brand statunitense, attesa sul mercato internazionale nel corso del 2022 e nota anche come UCUV, sigla acronimo di Ultra Compact Utility Vehicle.

Esteticamente, la nuova Jeep Obsidian avrà lo stesso stile della fuoristrada Wrangler Unlimited, anche se in "scala ridotta". Tuttavia, le doti da offroad della vettura saranno limitate solo al design della carrozzeria a cinque porte, dato che non sarà prevista la versione 4x4 a trazione integrale "dura e pura".

Anche elettrica grazie alla sinergia con PSA?

Infatti, l'inedita Jeep Obsidian dovrebbe essere tra i primi modelli 'frutto' dell'alleanza tra FCA e PSA, in quanto potrebbe condividere la piattaforma modulare CMP con le omologhe Peugeot 2008, DS 3 Crossback e Opel Mokka X. Quindi, non è esclusa la declinazione 4Xe con il motore elettrico da 136 CV di potenza e la trazione integrale anch'essa elettrica. Per quanto riguarda le dimensioni, la carrozzeria sarà lunga all'incirca 4 metri o 410 centimetri, mentre il passo di almeno 256 centimetri garantirà il giusto spazio sia nell'abitacolo che nel bagagliaio.