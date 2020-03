DS 3 Crossback: nuove personalizzazioni per la piccola SUV premium

Di Dario Montrone lunedì 16 marzo 2020

Al debutto il tetto di colore Nero Perla per la DS 3 Crossback, disponibile in dieci colorazioni della carrozzeria, nonché con le personalizzazioni per l'abitacolo e i cerchi in lega.

La piccola SUV premium DS 3 Crossback è disponibile con il tetto nella nuova colorazione Nero Perla, introdotta al posto della tinta Nero Onice. Inoltre, per il tetto sono disponibili anche i colori Bianco Opale e Rosso Diamante. Con la carrozzeria bicolore, il tetto della vettura può essere abbinato alle tinte metallizzate Blu Millennio, Nero Perla, Grigio Artense, Grigio Platino, Oro Imperiale, Rosso Rubino, Viola Ametista e Grigio Cristallo, senza dimenticare le colorazioni Bianco Assoluto Pastello e Bianco Perla Perlato.

Per quanto riguarda l'abitacolo, la DS 3 Crossback prevede le Ispirazioni con le denominazioni Bastille, Performance Line, Rivoli ed Opera. A seconda delle specifiche caratteristiche, son previsti gli interni in Alcantara, oppure in pelle goffrata o in pelle Nappa pieno fiore. Esteticamente, le Ispirazioni dell'abitacolo sono riconoscibili per i dettagli su cofano e sottoporta, nonché per le finiture anteriori e posteriori in metallo lucido o satinato, oppure di colore nero texturizzato.

Infine, la gamma delle personalizzazioni della piccola SUV premium DS 3 Crossback comprende otto modelli di cerchi in lega, da 17 pollici di diametro con i design Dubai, Madrid ed Ankara, oppure da 18 pollici di diametro con gli stili Lisbona, Monza, San Paolo, Shangai e Barcellona.