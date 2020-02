Jeep Wrangler JPP 20 2020: l'edizione limitata by Mopar

Di Junio Gulinelli martedì 11 febbraio 2020

Svelata al Salone di Chicago per presentare i 200 accessori della gamma Jeep Performance Parts (JPP)





Il Salone dell’Auto di Chicago è stato il palcoscenico scelto da Jeep per presentare alcuni dei nuovi accessori disponibili per l’ultima generazione della Wrangler, creati dallo specialista Mopar.

Oltre 200 accessori Jeep Performance Parts

In totale il catalogo Mopar offre oltre 200 accessori, tutti pensati per rendere la nuova Jeep Wrangler un fuoristrada ancora più versatile e capace. Alcuni di questi nuovi prodotti sono stati esposti su un inedito modello della 4x4 nordamericana denominata Jeep Wrangler JPP 20 2020, un’edizione limitata il cui aspetto è semplicemente spettacolare, grazie all’ampia gamma di Jeep Performance Parts (JPP), rivolta agli entusiasti dell’off-road.

Jeep Wrangler JPP 20 2020

Sulla base dell’allestimento Rubicon, questa edizione speciale della Jeep Wrangler firmata Mopar è equipaggiata con una serie di pannelli in alluminio ad alta resistenza, porte con tubi in acciaio, un nuovo pacchetto specifico per gli specchietti retrovisori, illuminazione a LED aggiuntiva, una capote smontabile, paraurti anteriore e posteriore in acciaio, protezioni per il sottoscocca e un argano montato al frontale con 31 metri di corda sintetica e impermeabile.

Assetto rialzato e grafiche speciali

Per migliorare le sue doti off-road, Mopar ha inoltre elevato di qualche centimetro la carrozzeria della Jeep Wrangler e ha aggiunto ruote da 17 pollici con pneumatici da fuoristrada BFGoodrich da 35 pollici. La Jeep Wrangler JPP 20 sarà disponibile in blu oceano o bianco e offrirò alcuni extra per gli esterni, come le grafiche con la bandiera degli Stati Uniti per il cofano, prese d’aria sui parafanghi e diversi logici Mopar incisi con il laser sulla carrozzeria.