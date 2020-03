Cupra Arona: allo studio la piccola SUV sportiva?

Di dario montrone mercoledì 18 marzo 2020

Per colmare il vuoto della mai nata Cupra Ibiza, potrebbe debuttare la versione sportiva della Seat Arona con la meccanica della Volkswagen Polo GTI.



Dopo i modelli Ateca, Leon e Formentor, la gamma del neonato brand Cupra potrebbe essere allargata al modello Arona, ovvero la declinazione in chiave sportiva dell'omonima SUV di piccole dimensioni del costruttore iberico Seat.

L'ipotetica Cupra Arona dovrebbe colmare il vuoto della piccola 'hot hatch' Cupra Ibiza, svelata come concept car al Salone di Ginevra del 2018 e mai giunta in produzione, nonché cancellata definitivamente dai piani industriali del nuovo brand spagnolo.

Ipotesi su meccanica e prestazioni

Per quanto riguarda la meccanica, la futura Cupra Arona non condividerà il motore a benzina 2.0 TSI da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima dei modelli Volkswagen T-Roc R ed Audi SQ2, tra l'altro abbinato alla trazione integrale - con le denominazioni 4Motion e quattro - non disponibile per la piccola SUV iberica.

Infatti, l'inedita Cupra Arona potrebbe condividere il propulsore a benzina 2.0 TSI da 200 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima con la Volkswagen Polo GTI a trazione anteriore. In abbinamento al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sei rapporti, dovrebbe raggiungere la velocità massima di oltre 230 km/h, accelerando da 0 a 100 in circa sette secondi.