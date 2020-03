Cupra Ateca by ABT

Di Junio Gulinelli giovedì 5 marzo 2020

Primo tuning bavarese per la crossover spagnola arrabbiata





Lo specialista in tuning dei modelli del Gruppo Volkswagen, ABT Sportsline, ha svelato il primo progetto basato su un’auto del giovane marchio sportivo spagnolo, la Cupra Ateca. A rendere ancora più esclusivo questo tuning sarà la produzione in serie limitata, a soli 1.999 esemplari.

La Cupra Ateca by ABT si distingue esteticamente per i cerchi ABT GR da 20 pollici, lo splitter anteriore e lo spoiler posteriore in fibra di carbonio e lo scarico firmato Akrapovic.

Dal punto di vista meccanico il tocco di ABT sulla Cupra Ateca è il Power Performance Upgrade che aumenta la potenza della Crossover sportiva di Martorell da 300 a 350 CV. La coppia sale invece a 440 Nm (+40 Nm) ed è disponibile tra i 2.000 e i 5.200 giri.

Con questo tuning meccanico la Cupra Ateca by ABT migliora lo sprint da 0 a 100 km/h di 0,2 secondi (5 secondi netti) e raggiunge la velocità massima di 255 km/h. Ritocchi specifici, infine, sono stati dedicati anche al telaio, con sospensioni ABT regolabili (da 25 a 30 mm più basse).