Cupra Formentor: test coi piloti Mattias Ekström e Jordi Gené

Di Rosario Scelsi sabato 29 febbraio 2020

La pista restituisce indicazioni più estreme, che possono aiutare nella messa a punto dei modelli stradali. Cupra si affida ad Ekström e Gené per la Formentor.

I piloti Mattias Ekström e Jordi Gené stanno collaborando con gli ingegneri della casa spagnola, per la fase conclusiva dello sviluppo della Cupra Formentor, primo SUV ibrido plug-in del brand sportivo e indipendente di Seat. Le sospensioni, la risposta dell'acceleratore e il comfort del sedile dell'auto saranno curati con grande precisione, tenendo conto dell'esperienza in pista, che farà da banco per il travaso sul prodotto di serie.

Parlando del coinvolgimento di Mattias Ekström e Jordi Gené, grandi professionisti del motorsport, Marta Almuni (direttrice tecnica di Cupra) si esprime in questi termini: "È la prima volta che eseguiamo un test del genere, in cui i piloti da corsa lavorano insieme agli ingegneri per determinare la maturità della vettura nella sua fase finale di sviluppo".

"La Formentor -prosegue Almuni - è stata prima testata sulla strada per valutare le sue reazioni in situazioni normali. Ora, in pista, è tempo di andare ancora oltre e raggiungere la massima precisione. Le reazioni della macchina in circuito sono molto più estreme, quindi ottenendo un funzionamento impeccabile del veicolo qui, garantiamo la sua eccellenza su strada".

Sia Ekström che Gené prendono il volante del nuovo SUV ibrido plug-in di Cupra con un ingegnere al loro fianco in ogni momento, per avere un feedback immediato sui loro sentimenti e sulle loro impressioni, facendo tesoro della loro sensibilità e della grande precisione delle loro valutazioni, che sono di grande aiuto ai tecnici.

Ecco le parole di Gené ad Almuni durante una sosta ai box: "Il volante trasmette accuratamente ciò che accade sotto le ruote e le sospensioni ti consentono di avere il controllo in ogni momento. La posizione di guida offre molta sicurezza, in quanto regala un'ottima visibilità. Integrerei ancora di più l'elettronica del veicolo". Ekström ha aggiunto: "L'auto è divertente da guidare. Per me, l'aspetto più eccitante è quando si tratta di accelerare". Ricordiamo che la Cupra Formentor, alimentata da un motore ibrido plug-in ad alte prestazioni da 245 cavalli, sarà lanciata all'inizio del 2021.