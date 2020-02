Cupra Leon: tutte le caratteristiche della nuova 'hot hatch' spagnola

Di Dario Montrone giovedì 20 febbraio 2020

Ecco la nuova Cupra Leon, modello 'alter ego' in chiave sportiva della compatta di Seat, disponibile anche nella versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In.

Presso il nuovo quartier generale del brand Cupra è stata svelata la Cupra Leon, disponibile sia nella variante hatchback a cinque porte che con la carrozzeria station wagon Sportstourer. La novità principale è rappresentata dalla versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva e 400 Nm di coppia massima, grazie all'abbinamento tra il motore a benzina 1.4 TSI da 150 CV e il propulsore elettrico da 115 CV. Il pacco delle batterie agli ioni di litio da 13 kWh, invece, garantisce fino a 60 km di autonomia in modalità 'zero emissioni'.

Tuttavia, la gamma della Cupra Leon comprenderà anche il motore a benzina 2.0 TSI, disponibile nella declinazione da 245 CV di potenza e 370 Nm di coppia massima, nonché nella configurazione da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima. Inoltre, solo per la Cupra Leon Sportstourer sarà prevista anche la versione da 310 CV di potenza che consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi e raggiungere la velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente), tra l'altro dotata anche della trazione integrale 4Drive.



A livello meccanico, la nuova Cupra Leon prevede il cambio sequenziale DSG a doppia frizione, il dispositivo VAQ con il bloccaggio del differenziale anteriore a regolazione elettronica, il sistema DCC con la regolazione adattiva dell'assetto e il dispositivo Drive Profile con le modalità di guida Comfort, Sport, Cupra ed Individual, più l'impianto frenante Brembo con quattro freni a disco di colore rame da 370 millimetri di diametro.

Esteticamente, la gamma cromatica della Cupra Leon comprende le tinte Bianco Candy, Magnetic Tech, Nero Midnight, Argento Urban, Rosso Desire, Grigio Graphene, Magnetic Tech Matt e Petrol Blue Matt, in abbinamento ai cerchi in lega da 18 pollici di diametro, oppure ai cerchi in lega Cupra da 19 pollici di colore rame o diamantati. Per quanto riguarda l'abitacolo, sono previsti il quadro strumenti Digital Cockpit, il display touch screen centrale da 10,0 pollici e gli interni in tessuto tecnico Sharp Code Cupra Tech, oppure gli interni in pelle Genuine Cupra Timeless di colore nero o Petrol Blue.