Nuova Seat Leon: ecco la gamma per il mercato italiano

Di Dario Montrone lunedì 16 marzo 2020

Inizialmente, la quarta generazione della Seat Leon sarà disponibile solo con le motorizzazioni a benzina 1.5 TSI e 1.5 eTSI, quest'ultima dotata della tecnologia 'mild hybrid' da 48V.

Per la nuova generazione della Seat Leon è partita la fase di prevendita sul mercato italiano, dove inizialmente sarà disponibile con il motore a benzina 1.5 TSI nelle versioni da 130 CV e 150 CV, quest'ultima dotata del sistema ACT di disattivazione dei cilindri a gestione attiva, ma soprattutto nella declinazione a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V con il propulsore a benzina 1.5 eTSI da 150 CV di potenza e il cambio automatico DSG a doppia frizione, sia per la variante hatchback a cinque porte che per la station wagon Sportstourer.

Successivamente, la gamma italiana della nuova Seat Leon sarà ampliata alle altre motorizzazioni a benzina 1.0 TSI da 90 CV o 110 CV di potenza e 2.0 TSI da 190 CV, nonché all'unità diesel 2.0 TDI nelle configurazioni da 115 CV e 150 CV di potenza, senza dimenticare la declinazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva e la batteria da 13 kWh che consentirà di percorrere fino a 60 km nella modalità elettrica e il propulsore a metano 1.5 TGI da 130 CV di potenza con il serbatoio da 17,3 kg che garantirà l'autonomia aggiuntiva di 440 km.

A livello di allestimenti, la quarta generazione della Seat Leon sarà proposta sul mercato italiano nelle configurazioni Style (con la strumentazione digitale Seat Virtual Cockpit da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico Climatronic, i cerchi in lega da 16 pollici di diametro, i dispositivi Cruise Control, Lane Assist e Front Assist etc.), Business (con il display touch screen da 10,0 pollici, il navigatore satellitare integrato, i fari Full Led, i sensori di parcheggio posteriori, i dispositivi Adaptive Cruise Control, Traffic Sign Recognition e Light Assist etc.), Xcellence (con i cerchi in lega Dynamic da 17 pollici, i pacchetti Connectivity Box e Convenience Pack, i vetri posteriori oscurati, l'illuminazione ambiente a Led Smart Wraparound etc.) ed FR (con i cerchi in lega Performance Machine da 18 pollici, l'assetto sportivo, il dispositivo Seat Drive Profile, i sedili sportivi etc.).