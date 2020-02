Salone di Ginevra 2020: tutte le novità di Mercedes-Benz

Di Dario Montrone venerdì 21 febbraio 2020

Oltre alla Mercedes-Benz Classe E restyling, saranno esposte anche tre novità di Mercedes-AMG e le compatte a propulsione ibrida Plug-In.



Numerose novità sono previste da parte di Mercedes-Benz all'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, a partire dal restyling della Mercedes-Benz Classe E. Altre novità riguarderanno il reparto sportivo di Mercedes-AMG, nonché i modelli di dimensioni compatte e la divisione Mercedes-Benz Vans.

La Mercedes-Benz Classe E restyling, oltre al rinnovamento estetico di metà carriera, porterà al debutto il nuovo allestimento Avantgarde, i dispositivi Active Distance Assist Distronic, Active Stop&Go Assist e Active Steering Assist, il volante ridisegnato e il sistema multimediale MBUX con il doppio display da 10,25 pollici, più ulteriori versioni elettrificate.

Inoltre, sono previste tre novità in anteprima mondiale di Mercedes-AMG, ovvero la rinnovata Classe E e due SUV. Per quanto riguarda i modelli di dimensioni compatte della Stella, sarà svelata la declinazione a propulsione ibrida Plug-In delle varie CLA, GLA e GLB che condivideranno la stessa configurazione tecnica delle già disponibili A250e e B250e.

Infine, al Salone di Ginevra 2020 sarà presente anche il camper Mercedes-Benz Marco Polo con il dispositivo MABC, acronimo di Mercedes-Benz Advanced Control, proposto in abbinamento al sistema multimediale MBUX per il controllo delle funzioni di luci interne e riscaldamento via display o via app. Sarà esposta anche la concept car Vision AVTR in anteprima europea, dato che è stata già svelata lo scorso mese di gennaio alla kermesse CES 2020 di Las Vegas.