Nuova Mercedes-Benz GLA: informazioni e prezzi

Di Dario Montrone mercoledì 12 febbraio 2020

Ecco la seconda generazione della Mercedes-Benz GLA, già in vendita sul mercato italiano a partire da 38.270 euro.

Debutta sul mercato italiano la nuova Mercedes-Benz GLA, in vendita da 38.270 euro. La seconda generazione della SUV compatta della Stella prevede il motore a benzina 1.3 Turbo da 163 CV con il cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT a sette rapporti per la versione GLA200, più il propulsore di pari alimentazione 2.0 Turbo da 224 CV con il cambio automatico a doppia frizione 8G-DCT ad otto rapporti per la declinazione GLA250, nonché l'unità diesel 1.9d per le configurazioni GLA200d da 150 CV e GLA220d da 190 CV anch'esse dotate del cambio automatico 8G-DCT.

Inoltre, la nuova generazione della Mercedes-Benz GLA è proposta anche con la trazione integrale 4Matic, disponibile solo per le versioni GLA250, GLA200d e GLA220d. La specifica dotazione di serie comprende anche il pacchetto Offroad con l'omonima modalità di guida aggiuntiva, il sistema di ausilio alla marcia in discesa, la grafica Offorad per il display touch screen del sistema multimediale MBUX e la speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada se la vettura è dotata anche dei fari a led Multibeam. La gamma, invece, è declinata negli allestimenti Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium.



La nuova Mercedes-Benz GLA nell'allestimento Executive ha la dotazione di serie completa di cerchi in lega da 17 pollici a dieci razze, Roofrailsin in alluminio, fari alogeni con luci diurne a LED, retrocamera, dispositivo di assistenza alla frenata attivo, sistema antisbandamento attivo, sistema multimediale MBUX, Hotspot Wifi, autoradio digitale, doppio display da 7,0 pollici, Touchpad, sedili anteriori regolabili, interni in pelle sintetica Artico e inserti dell'abitacolo in carbon look chiaro. L'allestimento Business, invece, prevede in più il pacchetto Mirror Pack e la funzione Smartphone Integration.

L'allestimento Sport è dotato anche di cerchi in lega da 17 pollici a cinque doppie razze di colore argento vanadio, fari High Performance a led, calandra dedicata e listelli cromati, sedili Comfort, bocchette di ventilazione con cornice cromata, cielo in tessuto nero e portellone posteriore Easy Pack. L'allestimento Sport Plus, invece, è completo di cerchi in lega da 18 pollici a cinque doppie razze, protezioni paracolpi cromate e lucide, rivestimenti delle porte di colore nero zigrinato con l'inserto decorativo cromato, terminali di scarico a vista e climatizzatore bizona. Infine, la nuova Mercedes-Benz GLA nell'allestimento Premium prevede il kit aerodinamico AMG completo di cerchi in lega AMG da 19 pollici a cinque doppie razze, vetri oscurati, calandra Matrix, assetto ribassato, sedili sportivi, volante in pelle nappa a tre razze e pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo.