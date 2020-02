Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: la nuova gamma Model Year 2020

Di Dario Montrone lunedì 10 febbraio 2020

In vendita da 34.000 euro, la nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake ha la gamma Model Year 2020 declinata negli allestimenti Executive, Business, Sport e Premium.

Ecco la nuova gamma Model Year 2020 della Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, sempre prodotta presso l'impianto ungherese di Kecskemét. In vendita sul mercato italiano da 34.000 euro, la station wagon compatta della Stella è proposta negli allestimenti Executive, Business, Sport e Premium.

La motorizzazione di punta della Mercedes-Benz CLA Shooting Brake è rappresentata dall'unità a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri, utilizzata per la versione CLA250 da 225 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima con il cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT a sette rapporti. Inoltre, il suddetto motore è utilizzato anche per le varie declinazioni sportive di Mercedes-AMG: la CLA35 da 306 CV di potenza, 400 Nm di coppia massima e 0-100 in 4,9 secondi, con la trazione integrale 4Matic; CLA45 da 387 CV di potenza, 480 Nm di coppia massima e 0-100 in 4,1 secondi, con la trazione integrale 4Matic+; CLA45S da 421 CV di potenza, 500 Nm di coppia massima e 0-100 in 4,0 secondi.



A seconda degli allestimenti, la nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake può essere dotata di sistema di assistenza attivo Distronic alla regolazione della distanza, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza attiva al cambio di corsia intuitivo, sistema di assistenza Parktronic al parcheggio attivo, funzione ampliata di ripartenza attiva in autostrada, sistema di gestione del comfort Energizing dotato anche di Energizing Coach con le funzione personalizzate e sistema multimediale MBUX a comando vocale "Hey, Mercedes!".

La nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake misura 469 cm in lunghezza, 183 cm in larghezza, 144 cm in altezza e 273 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 505 litri. Rispetto alla precedente generazione, è più lunga e più larga di cinque centimetri, mentre il passo è più ampio di tre centimetri e il bagagliaio più voluminoso di dieci litri. Infine, può essere dotata anche di portellone posteriore elettrico, grazie alle opzioni Hands Free Access ed Easy Pack.