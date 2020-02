Mercedes GLB set per i The Jackal verso il Festival di Sanremo 2020

Di Rosario Scelsi mercoledì 5 febbraio 2020

La Mercedes-Benz GLB è la protagonista di un divertente video dei The Jackal, che a bordo del crossover SUV tedesco hanno ripreso il loro viaggio per Sanremo.

La Mercedes-Benz GLB è la protagonista di un divertente video dei "The Jackal" che, a bordo del crossover SUV compatto della casa della "stella" hanno ripreso il loro viaggio in direzione Sanremo, teatro del Festival della Canzone Italiana.

Facile intuire lo spasso regalato dal filmato, con una sequenza di sketch del noto gruppo di videomaker napoletani, capaci di ottenere numeri strepitosi in termini di visualizzazioni su YouTube e nei social.

Compagna d'avventura la già citata Mercedes-Benz GLB, prima "stella" del suo segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti: quella scelta dai "The Jackal" per la divertente esperienza da Napoli alla città ligure, in cui i membri della popolare content factory partenopea raccontano a modo loro il Festival di Sanremo. Non vi anticipiamo nulla sui contenuti divertenti del video, che mette in risalto la vocazione naturale del mid-size SUV della casa di Stoccarda, ma vi diciamo solo che la pazienza dell'assistente vocale di bordo del compatto e versatile SUV tedesco è stata messa a dura prova...