Zlatan Ibrahimovic prova la Ferrari 296 GTB a Fiorano [Video]

Zlatan Ibrahimovic è andato a Maranello, per fare tappa alla Ferrari. Ad accogliere l’attaccante del Milan ci hanno pensato il team principal Matteo Binotto e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sul circuito di Fiorano, la stella della UEFA Champions League, ha vissuto le emozioni offerte dalla nuova Ferrari 296 GTB da 830 cavalli di potenza, che ha potuto guidare tra i cordoli, dopo qualche giro con Sainz al volante.

Ferrari 296 GTB: immagini ufficiali Guarda le altre 12 fotografie →

La V6 ibrida plug-in del “cavallino rampante” ha entusiasmato Ibrahimovic:

Mamma mia che adrenalina.

Il noto calciatore si è riservato pure une autocomplimento:

Quando compri Ibrahimovic, tu compri una Ferrari. Sono una Ferrari sul campo.

Durante la visita, Leclerc gli ha mostrato la SF90, monoposto con cui ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 con la tuta della casa di Maranello. Singolare il regalo fatto a Binotto dall’attaccante svedese: una maglia del Milan, a lui che è interista. Per chi non lo sapesse, Zlatan Ibrahimovic è un grande appassionato di auto sportive: nel suo garage, fra le altre, ci sono una Ferrari Monza SP2 di colore nero e una SF90 Spider di colore giallo, che si è concesso per il suo quarantesimo compleanno. Presto giungerà anche una 296 GTB?

Foto | Profilo Facebook Ferrari