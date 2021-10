Ibrahimovic si regala una Ferrari SF90 Spider per i suoi 40 anni

Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato i suoi 40 anni nella giornata di domenica 3 ottobre ed ha deciso di coronare questo importante compleanno con un regalo da autentico appassionato di motori.

La festa a Milano

In un evento a sorpresa organizzato dalla moglie, Helena Seger, amici e colleghi dell’attaccante svedese si sono incontrati all’Hyatt Centric Hotel di Milano. Un enorme numero “40” proiettato sulla facciata del palazzo, ha decorato la location della festa. All’hotel sono arrivati i giocatori del Milan ​​intorno alla mezzanotte, dopo la vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. Presenti anche l’allenatore Stefano Pioli e la leggenda rossonera Paolo Maldini. Alla celebrazione milanese si sono uniti altri 50 ospiti, tra amici ed ex colleghi, tra cui Pogba, Gattuso, Donnarumma, Verrati, Cassano.

Ibra, prossimo al rientro in campo dopo l’infortunio al tendine d’Achille, ha voluto lanciare un messaggio in tal senso. “Quando tornerò farò paura, voglio far saltare in aria 80mila persone”, ha promesso in un’intervista a Milan TV.

Ottima scelta, Ibra!

A rendere ancora più speciale la festa c’era sicuramente il regalo di compleanno, dal costo decisamente fuori dal comune. Stiamo parlando di una Ferrari SF90 Spider, la supercar più all’avanguardia nell’attuale produzione del Cavallino di Marannello che ha un prezzo base di 473.000 euro, ma può facilmente superare il mezzo milione di euro con gli optional.

La declinazione spider aggiunge ulteriore fascino a questa ibrida in grado di raggiungere i 340 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, grazie ai 1.000 CV di potenza totale tra motore termico ed unità elettrica.

Le altre supercar di Zlatan Ibrahimovic

Noto appassionato di supercar, nella sua collezione privata lo svedese vanta una Ferrari Enzo, una Lamborghini Urus e una Gallardo, un’Audi S8 e una Maserati GranTurismo, senza dimenticare la Porsche 918 Spyder e la 911 Targa 4S Heritage Design Edition che si è regalato nel 2020 per i suoi 39 anni.