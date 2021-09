Cristiano Ronaldo si regala una Lamborghini Urus: eccolo al volante [Video]

La passione di Cristiano Ronaldo per le auto potenti e veloci è un fatto risaputo. Il calciatore portoghese, che da quest’anno veste la maglia del Manchester United, vanta una collezione pazzesca di supercar e hypercar.

Della raccolta fanno parte, tra le altre, una Bugatti Chiron, una Bugatti Veyron Grand Sport, una Ferrari F12 Tdf, una Lamborghini Aventador, alcune Maserati. In arrivo dovrebbero esserci una Bugatti Centodieci e una Ferrari Monza SP2, giusto per non farsi mancare niente. Ora il suo parco auto conta anche la presenza di una nuova Lamborghini Urus, SUV della casa di Sant’Agata Bolognese.

Al volante di questo modello Cristiano Ronaldo è stato immortalato nelle scorse ore a Manchester. Il colore scelto dal noto attaccante per il suo esemplare è l’argento metallizzato: una tinta convenzionale, adatta ad un modello con forme nettamente meno emozionanti rispetto alle altre opere del “toro”. Sotto il cofano dell’Urus si nasconde un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata, che spinge con grande vigore. Del resto stiamo parlando di un mezzo con 650 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia all’attivo, che si traducono in un’accelerazione da supercar e una velocità massima di 304 km/h.