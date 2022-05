Zagato Mostro: la Barchetta dal cuore Maserati

Nel 2015 fu presentata la Zagato Mostro, una coupé dalla linea raffinata ed elegante, con un cuore pulsante di origine Maserati, un V8 pronto a scaldare gli animi degli appassionati. Quella vettura fu prodotta a tiratura limitata con solamente 5 esemplari nel casellario, stavolta dopo 7 anni la Zagato ha sfornato un altro capolavoro sfoggiato alla kermesse di Villa d’Este: la Zagato Mostro Barchetta. Un’auto speciale dal design vintage, spinta sempre dal propulsore del Tridente, e con la guida en plein air pronta per stimolare i cinque sensi.

Ispirata al passato

La Zagato Mostro Barchetta è ispirata nel suo stile alla Maserati 450S Coupé Zagato del 1957, e per questa ragione conserva una linea senza tempo. Rispetto alla vettura presentata ben 7 anni fa, quella del 2022 si distingue per l’assenza del tetto che al tempo stesso gioca a favore di un miglioramento delle proporzioni, inoltre la Barchetta è dotata di un ponte posteriore ridisegnato pur mantenendo il resto dei pannelli della carrozzeria scolpiti.

A disposizione della Zagato Mostro ci sono due propulsori marchiati Tridente: un V8 aspirato da 4,2 litri che produce 420 CV, e il nuovo V6 biturbo da 3,0 litri della MC20 che sviluppa 630 CV. In entrambi i casi il motore è montato in posizione anteriore-centrale, consentendo una distribuzione del peso 50/50 per un’auto che sulla bilancia pesa 1.200 kg. La potenza viene inviata alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale sequenziale a sei marce da corsa montato sul blocco frontale, mentre non è presente il controllo elettronico della trazione.

Zagato Mostro Barchetta: la struttura

Questa fuori serie si basa su un telaio MonoCell in fibra di carbonio, con una struttura composita per il telaio del parabrezza e un telaietto posteriore in acciaio che sostiene la sospensione posteriore, lo scarico e il serbatoio del carburante. Le sospensioni a doppio braccio oscillante anteriore e posteriore sono dotate di un pushrod che agisce sugli ammortizzatori regolabili mentre i cerchi in lega da 19 pollici monodado sono perfetti con pneumatici misti (255/40 R19 anteriore e 295/35 R19 posteriore). Anche la Zagato Mostro Barchetta verrà prodotta in soli cinque esemplari, esattamente come la coupé.