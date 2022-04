Maserati Grecale: ecco la one-off ispirata a Marte

La casa automobilistica italiana, Maserati, ha presentato un esemplare molto speciale della sua nuova Grecale che mostra l’intera portata del suo Programma Fuoriserie. Questa Grecale è soprannominata la “Mission from Mars” e prende ispirazione proprio dal pianeta rosso. L’auto è verniciata in Galactic Orange e presenta uno strato di base che sembra simile al metallo fuso che viene poi ricoperto da una vernice rosso-arancio smerigliata.

Maserati dice che la vernice è ispirata alla polvere minerale. Maserati ha poi equipaggiato la Grecale Mission from Mars con esclusive ruote Vortex che dovrebbero ricordare lo spostamento d’aria causato dal muoversi ad alta velocità. Il SUV si poggia quindi su un set di pneumatici “realizzati con una miscela speciale dedicata al pianeta Marte”, o almeno così dice la casa automobilistica.

Le particolarità

La Maserati Grecale ispirata a Marte si presenta con un grande logo del Tridente sui montanti posteriori con effetto glitch e una scritta speciale sulle minigonne laterali. Numerose modifiche sono state apportate anche all’interno, infatti adesso troviamo il software dello schermo dell’infotainment e del quadro strumenti digitale cambiato con animazioni ispirate allo spazio.

C’è anche una proiezione di varie costellazioni di stelle sul tetto panoramico in vetro, nonché sedili unici ispirati alle tute spaziali indossate dagli astronauti e completi di Tridenti rossi sui poggiatesta. A completare il pacchetto c’è una speciale combinazione di superfici in pelle e Alcantara. Anche il piccolo orologio digitale al centro del cruscotto ha una grafica di avvio unica e dedicata a questa versione così particolare.

Maserati ha dichiarato che la Grecale Mission from Mars è un esemplare unico, ma gli acquirenti che ordinano una Grecale avranno molte scelte dalle quali attingere per rendere la propria vettura ancora più unica e personale, per farla risaltare come un abito cucito su misura per il proprio cliente. Una nuova frontiera.