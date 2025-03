La Xiaomi SU7 Ultra, la nuova berlina elettrica ad alte prestazioni del colosso cinese, è stata protagonista di un incidente in pista lo scorso 9 marzo. L’episodio, avvenuto su un circuito in Cina, ha visto il conducente perdere il controllo del veicolo, che si è schiantato contro le barriere di protezione a una velocità superiore ai 120 km/h. Nonostante l’impatto violento, il guidatore è uscito illeso grazie all’efficacia degli airbag e dei sistemi di sicurezza del veicolo.

Xiaomi SU7 Ultra: successo commerciale immediato

Lanciata ufficialmente a fine febbraio, la berlina elettrica ha registrato un incredibile successo di vendite. Con un prezzo base di 72.800 dollari (circa 529.900 yuan), la SU7 Ultra ha totalizzato ben 10.000 prenotazioni nelle prime due ore dal debutto. Le consegne ai clienti sono iniziate il 2 marzo, pochi giorni prima dell’incidente.

La dinamica dello schianto

Un video condiviso su Weibo mostra la vettura perdere aderenza in uscita da una curva, prima di impattare contro una barriera di pneumatici. Il conducente, probabilmente sottovalutando la potenza del veicolo, non è riuscito a frenare in tempo. L’impatto, avvenuto a oltre 120 km/h, ha causato danni significativi alla parte anteriore, compromettendo cofano, paraurti, parafanghi e gruppi ottici.

Non è il primo episodio che coinvolge la gamma SU7. La versione standard ha già evidenziato problemi di sicurezza, in particolare legati ai freni malfunzionanti, che durante un utilizzo intensivo in pista hanno mostrato segni di cedimento. Xiaomi ha specificato che, mentre la SU7 Ultra è progettata anche per la guida in circuito, la versione base è destinata esclusivamente all’uso su strade normali.

L’impegno per la sicurezza

Lei Jun, CEO di Xiaomi Auto, ha ribadito l’importanza della formazione per i proprietari, invitandoli a partecipare al programma “Xiaomi Auto Elite Driving Training”. Questo corso è stato ideato per consentire ai conducenti di familiarizzare con le eccezionali prestazioni della vettura. Inoltre, ogni SU7 Ultra viene consegnata con limitazioni temporanee: velocità massima di 140 km/h e potenza ridotta a 900 CV, restrizioni che vengono rimosse solo dopo i primi 300 km percorsi.

Il futuro della gamma Xiaomi SU7

Nonostante l’incidente, la Xiaomi SU7 Ultra rappresenta un importante traguardo per l’azienda nel competitivo mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni. Tuttavia, l’episodio evidenzia la necessità di una maggiore preparazione per i guidatori e di ulteriori verifiche sui componenti critici per la sicurezza, soprattutto in condizioni estreme come la guida in pista.