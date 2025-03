Xiaomi ha svelato al MWC 2025 di Barcellona la sua visione per il futuro digitale, presentando un ecosistema tecnologico innovativo che connette dispositivi personali, automobili e casa intelligente in un’unica esperienza integrata grazie al sistema Human x Car x Home.

Xiaomi: leader della tecnologia

L’azienda cinese consolida il suo ruolo di leader globale nel settore tecnologico attraverso una serie di rivoluzionarie innovazioni. Al centro di questa evoluzione si trova il nuovo sistema operativo HyperOS 2, che alimenta la Xiaomi 15 Series e la Pad 7 Series, combinando tecnologie avanzate come HyperCore e HyperConnect per ridefinire gli standard di performance.

L’intelligenza artificiale è un pilastro fondamentale della strategia di Xiaomi, con la piattaforma HyperAI che introduce funzionalità all’avanguardia, tra cui traduzione istantanea, strumenti di scrittura assistita e opzioni creative potenziate come AI Art e wallpaper dinamici.

SU7 Ultra: un successo incredibile

Il successo dell’azienda si estende anche al settore automobilistico, dove la serie SU7 Ultra ha già conquistato il mercato con 135.000 unità vendute nel 2024. In particolare, il modello Ultra ha stabilito un record straordinario al Nürburgring, completando il circuito in 6’46″874, un risultato che testimonia l’eccellenza ingegneristica del marchio.

La collaborazione con Leica continua a produrre innovazioni di rilievo nel campo della fotografia mobile. I nuovi smartphone della serie 15 integrano le ottiche Sumillux e il Modular Optical System, fissando nuovi standard per la qualità delle immagini su dispositivi mobili.

Con una rete di oltre 861 milioni di dispositivi connessi in più di 100 Paesi, Xiaomi dimostra come la tecnologia accessibile e sostenibile possa trasformare la vita quotidiana. L’ecosistema AIoT dell’azienda offre soluzioni integrate per una gestione più efficiente delle risorse energetiche, contribuendo alla riduzione dell’impronta carbonica.