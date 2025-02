Velocità straordinaria, potenza da supercar e il marchio di uno dei colossi tech più amati: la nuova Xiaomi SU7 Ultra sta riscrivendo le regole del mercato automobilistico cinese, conquistando quasi 7.000 preordini con specifiche da capogiro.

Xiaomi SUV7: debutto trionfale

Il gigante dell’elettronica ha fatto il suo ingresso trionfale nel settore automotive con un modello che non passa inosservato. La versione Ultra della berlina elettrica SU7 si distingue per i suoi 1.526 cavalli di potenza, distribuiti su tre motori elettrici, e un’accelerazione mozzafiato che porta la vettura da 0 a 100 km/h in appena 1,98 secondi. Con un prezzo di lancio di 529.900 yuan (circa 73.000 dollari), questo gioiello tecnologico promette di competere con i marchi premium del settore.

L’autonomia è garantita dalla sofisticata batteria Qilin 2.0 di CATL da 93,7 kWh, capace di assicurare percorrenze fino a 620 chilometri con una singola carica. L’attenzione al dettaglio si riflette negli interni lussuosi e nel sistema di infotainment all’avanguardia, mentre l’aerodinamica è ottimizzata da elementi come l’appariscente alettone posteriore in fibra di carbonio.

Un successo immediato

Il successo commerciale è stato immediato: in soli 10 minuti dal lancio dei preordini, Xiaomi ha raccolto 3.680 richieste, numero che è poi cresciuto fino a 6.900 potenziali acquirenti. L’azienda si prepara a iniziare le consegne ad aprile, con l’ambizioso obiettivo di produrre 10.000 unità entro fine anno. Per incentivare ulteriormente gli acquisti anticipati, sono previsti bonus esclusivi per chi prenota entro marzo, inclusi accessori in fibra di carbonio e opzioni di personalizzazione degli interni.

Questa mossa audace di Xiaomi dimostra come il confine tra tecnologia e automotive stia diventando sempre più sottile. Con la SU7 Ultra, l’azienda cinese non solo sfida i costruttori tradizionali ma ridefinisce gli standard della mobilità sostenibile di lusso, aprendo nuovi scenari nel futuro dell’automobile.