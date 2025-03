Xiaomi si prepara a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche con una maxi-raccolta fondi da 5,5 miliardi di dollari. Il colosso tecnologico cinese ha ottenuto questa somma attraverso l’emissione di 800 milioni di nuove azioni, ciascuna venduta al prezzo di 53,25 dollari di Hong Kong. I fondi saranno principalmente destinati all’espansione della divisione automobilistica elettrica dell’azienda.

Il piano di finanziamento ha catturato l’attenzione del mercato, coinvolgendo oltre 200 investitori durante la fase di bookbuilding. Di particolare rilievo è il fatto che i primi 20 sottoscrittori abbiano acquisito il 66% delle azioni disponibili, segno di grande fiducia nella visione elettrica di Xiaomi, consolidata dal successo commerciale della SU7 berlina elettrica.

Potenziamento delle infrastrutture produttive

Per rispondere alla crescente domanda, Xiaomi ha avviato un’importante espansione delle sue capacità produttive. L’azienda ha recentemente acquisito un’area di 52 ettari a Pechino, posizionata strategicamente vicino al secondo impianto in costruzione nel distretto di Yizhuang. Parallelamente, si sta lavorando per ottimizzare l’efficienza del primo stabilimento, che attualmente ha una capacità produttiva di 150.000 veicoli all’anno.

Il CEO Lei Jun ha rivisto al rialzo le aspettative di crescita, aumentando l’obiettivo di vendita per il 2025 da 300.000 a 350.000 unità. Nel 2024, il settore dei veicoli elettrici ha generato entrate per 32,1 miliardi di yuan, con consegne che hanno superato le 135.000 unità.

Tecnologia all’avanguardia e strategie globali

Xiaomi punta a differenziarsi dai concorrenti grazie a un massiccio investimento in tecnologie avanzate. Un quarto del budget destinato alla ricerca e sviluppo nel 2025, pari a circa 7-8 miliardi di yuan, sarà allocato all’intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai sistemi di guida autonoma.

La strategia dell’azienda prevede anche una significativa espansione internazionale, con l’avvio delle esportazioni dei propri veicoli previsto per il 2027. Questo piano si inserisce perfettamente nell’evoluzione globale verso la mobilità elettrica.

La raccolta fondi arriva in un momento particolarmente favorevole per il settore tecnologico cinese, che sta beneficiando di un allentamento delle restrizioni governative. Con risorse finanziarie solide e una visione strategica chiara, Xiaomi si posiziona come uno dei protagonisti della transizione globale verso un futuro di mobilità sostenibile.