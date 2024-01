Volvo ES90: la berlina elettrica sarà presentata nel 2024 [RENDER]

Volvo ES90 dovrebbe essere il nome della futura berlina elettrica con cui la casa automobilistica svedese proverà a rivaleggiare con avversari del calibro di BMW i5 e Mercedes EQE. Il suo debutto è previsto nel corso del 20245. Una data precisa ancora non c’è ma è molto probabile che la avremo a breve. Conosciuta con il nome in codice di progetto V551, la produzione avverrà presso uno stabilimento di proprietà della casa madre, Geely, situato in Cina. Queste informazioni sono emerse da una fotografia e specifiche che sono trapelate durante una riunione del consiglio di amministrazione dell’azienda.

Si prospetta che la lussuosa berlina a quattro porte sarà costruita sulla piattaforma SPA2 di Volvo, la stessa base utilizzata per il nuovo SUV EX90 e la Polestar 4. Questa piattaforma può supportare sistemi di trasmissione elettrica sia a 400 che 800 volt. Secondo le informazioni trapelate da Volvo, sembra che l’ES90 sarà offerto in due varianti: trazione posteriore con un motore singolo e trazione integrale con due motori.

Sembra che lo sviluppo della futura Volvo ES90 abbia coinvolto in parte la nuova berlina Galaxy E8 di Geely e la berlina Zeekr 7. Quest’ultima offre fino a 637 CV di potenza e un’autonomia di 478 miglia nel ciclo di prova CLTC cinese, grazie alla configurazione di trazione integrale con motori posizionati sia sull’asse anteriore che posteriore. La ES90 sarà il quarto veicolo elettrico di Volvo, dopo il crossover EX30, l’SUV EX90 e la monovolume EM90. Si prevede un successore elettrico della XC60 per il 2025, mentre al momento non sono stati annunciati piani per una versione elettrica sostitutiva della S60 e della V60. Qui vi mostriamo un render di Autocar che immagina così la vettura.