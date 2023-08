Volvo dice addio a berline e Station Wagon nel Regno Unito: venderà solo SUV

Decisione storica da parte di Volvo per quanto riguarda il Regno Unito. A causa del netto calo delle vendite di berline e wagon la casa automobilistica svedese ha deciso che d’ora in avanti in quel paese venderà solo SUV. Il produttore di Goteborg ha interrotto la vendita dei modelli S60/V60 e S90/V90 nel Regno Unito, ponendo fine alle vendite di berline e modelli station wagon.

Nel Regno Unito Volvo dice addio a Station Wagon e Berline

Dunque attualmente la gamma inglese di Volvo comprende XC40, C40, XC60 e XC90 a cui in futuro si aggiungeranno la EX30 e la EX90. La prima a dire addio è stata la berlina S90 la cui vendita è stata interrotta all’inizio dell’estate. A seguire la stessa sorte è toccata anche alle alle station wagon V60 e V90 Cross Country.

Infine anche S60, V60 e V90 hanno detto addio. Autocar ha riportato una dichiarazione della casa svedese in cui viene spiegato che la loro gamma è in continua evoluzione secondo quelli che sono i gusti e le esigenze dei propri clienti e dato il forte calo nelle vendite di questa tipologia di auto in UK si è deciso di mettere fine alla loro vendita in quel paese.

Nello specifico, nella prima metà del 2023, Volvo ha venduto circa 23.000 unità della S90, 18.000 unità della S60, 16.000 unità della V60 e solo 7.100 unità della V90. Numeri notevolmente più bassi rispetto a quelli relativi alle vendite dei SUV. Da qui la decisione che ha portato allo stop.