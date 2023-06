Volvo EX30: svelato il SUV più compatto e meno costoso del brand [FOTO e VIDEO]

Dopo un lungo periodo di attesa, Volvo ha finalmente presentato la sua nuova Volvo EX30, che promette di rappresentare un nuovo capitolo nell’evoluzione dei veicoli elettrici della casa svedese.

La nuova EX30 è il SUV più compatto e meno costoso dell’attuale gamma del brand, ma non fatevi ingannare dalle dimensioni: con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, questo veicolo è pronto a sfidare anche le auto sportive, ridefinendo i concetti di velocità e potenza.

Più corta di 207 mm rispetto all’XC40, l’EX30 misura 4233 mm di lunghezza, con un passo di 2650 mm. L’accessibilità è uno dei punti di forza di questo EV, che debutta sul mercato europeo con un prezzo di partenza di circa 36.000 euro.

Si parte con l’allestimento Plus

La Volvo EX30 2025 si presenta in due allestimenti, tutte progettate per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori. La versione Plus, ad esempio, è equipaggiata con un singolo motore elettrico posteriore che sviluppa 272 CV e 343 Nm di coppia massima, promettendo un’autonomia di fino a 344 km con una singola ricarica.

Grazie a un caricatore da 134 kW, la batteria LFP da 54 kWh può essere ricaricata dall’10% all’80% in soli 28 minuti. La versione Single Motor Extended Range, invece, vanta una batteria NMC da 69 kWh che migliora prestazioni, autonomia e tempi di ricarica.

Al vertice della gamma, la Twin Motor Performance offre un secondo motore montato sull’asse anteriore, raggiungendo una potenza complessiva di 428 CV e una coppia massima di 543 Nm. Con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,6 secondi, questo modello promette una performance davvero di alto livello.

La dotazione di serie è già molto ricca

La nuova Volvo EX30 è dotata di una serie di equipaggiamenti che ne esaltano il comfort e la funzionalità. Tra questi, cerchi da 18” o 19”, tetto colorato a contrasto, fari a LED, cruise control adattivo con assistenza alla sterzata, sedili e volante riscaldati, un potente impianto audio Harman Kardon da 1040W e un avanzato sistema di infotainment con display touch verticale da 12.3 pollici.

Per chi desidera un’esperienza di guida ancora più lussuosa, è disponibile l’allestimento Ultra, che arricchisce la dotazione di serie con telecamera a 360° con vista 3D, parcheggio automatico, cerchi in lega da 20”, vetri oscurati e tetto panoramico, tra gli altri.

Nel 2024 arriverà anche la versione Cross Country

Infine, Volvo ha annunciato che il prossimo anno lancerà la Volvo EX30 Cross Country. Anche se i dettagli sono ancora pochi, sappiamo che questa versione offrirà una maggiore altezza da terra, cerchi neri da 19” o 18”, skidplate anteriore, posteriore e laterale e badge Cross Country sul cofano, per un look ancora più audace e distintivo.

L’EX30 2025 rappresenta un passo avanti nel mondo delle auto elettriche, combinando potenza, efficienza, eleganza e un design unico. I preordini sono già aperti, con le prime consegne previste all’inizio del 2024.