Volvo, Åsa Haglund: ‘La nuova EX30 offrirà tanta sicurezza nei contesti urbani’

La nuova Volvo EX30 completamente elettrica punta molto sulla sicurezza sfruttando i 96 anni di leadership e innovazione in questo ambito della casa automobilistica svedese. Nonostante sarà più economica della EX90, Volvo non ha alcuna intenzione di abbassare il livello di sicurezza raggiunto.

In occasione dell’annuncio dei primi dettagli sul comparto sicurezza del nuovo SUV compatto, è intervenuta anche Åsa Haglund – responsabile del Safety Centre di Volvo.

“Da tempo ci preoccupiamo della sicurezza nelle aree urbane, dove le auto condividono lo spazio con pedoni e ciclisti. Con la Volvo EX30 stiamo elevando il livello della sicurezza urbana, creando un SUV di piccole dimensioni che si rivela il compagno perfetto per un’esperienza di guida confortevole, ma che è anche in grado di tutelare voi e gli altri utenti della strada nelle aree più trafficate delle città moderne”, ha detto Haglund.

La tecnologia Safe Space integra una serie di funzionalità dedicate alla sicurezza

La nuova EX30 viene fornita con un sistema di allarme in caso di apertura di una portiera che avvisa i passeggeri attraverso segnali visivi e sonori nel momento in cui si sta per aprire la portiera mentre sopraggiunge un ciclista o un altro utente della strada. Questa funzionalità è una delle numerose appartenenti alla tecnologia Safe Space presente a bordo del SUV a zero emissioni.

Trattandosi di un’auto elettrica, Volvo si è concentrata naturalmente sull’integrità della batteria. Il telaio e la gabbia di sicurezza sono realizzati con varie tipologie di acciaio ad alta resistenza, che compensano in modo efficace l’impatto di un eventuale incidente.

In aggiunta, è presente un airbag laterale sul lato interno del sedile del conducente che permette di ridurre le lesioni alla testa e al torace in caso d’impatto laterale. La Volvo EX30 propone, infine, una gamma di nuovi dispositivi di sicurezza attiva che aiutano a proteggere sia gli occupanti che le persone esterne.