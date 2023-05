Volvo, Helena Alsiö: ‘I camion elettrici a celle a combustibile sono in grado di operare con qualsiasi condizione atmosferica’

Lo scorso anno, Volvo Trucks ha presentato per la prima volta i suoi camion elettrici a celle a combustibile. Parliamo di mezzi a zero emissioni che utilizzano l’idrogeno per produrre la propria elettricità a bordo, rendendoli adatti per i trasporti a lungo raggio.

Ora, il produttore svedese ha annunciato l’inizio dei primi test sulle strade pubbliche. Per rendere il tutto ancor più impegnativo, le prove sono state condotte nel nord della Svezia, vicino al Circolo Polare Artico, in un clima estremamente freddo.

In occasione dell’annuncio, è intervenuta anche Helena Alsiö – vicepresidente Powertrain Product Management di Volvo Trucks.

“I camion sono operativi sette giorni su sette e con qualsiasi condizione atmosferica. Le dure condizioni sulle strade pubbliche nel nord della Svezia, con ghiaccio, vento e molta neve, costituiscono un ambiente di prova ideale. Sono lieta di poter dire che i test stanno andando bene, confermando i test che abbiamo effettuato in precedenza, sia digitalmente che sulla nostra pista di prova vicino a Göteborg”, ha dichiarato la dirigente.

Questi modelli sono adatti per percorrere lunghe distanze

I Fuel Cell Electric Truck saranno adatti particolarmente per le distanze più lunghe e quando l’uso delle sole batterie non è un’opzione, ad esempio nelle zone rurali prive di infrastrutture di ricarica. Ad oggi, Volvo propone la più ampia gamma di prodotti nel settore dei camion elettrici a batteria, con sei modelli in produzione in serie che soddisfano un’ampia varietà di trasporti all’interno e tra le città.

I nuovi modelli a celle a combustibile saranno disponibili a partire dalla seconda metà di questo decennio e utilizzeranno due celle a combustibile con la capacità di generare 300 kW di energia elettrica.