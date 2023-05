Volvo, Jim Rowan: ‘I risultati del Q1 confermano la solida base per il resto del 2023’

Volvo Cars ha registrato un aumento del 7% degli utili operativi (escluse le joint-venture e le società collegate) a 6,3 miliardi di corone svedesi (oltre 556 milioni di euro) e un margine EBIT del 6,6% per il primo trimestre del 2023.

Nonostante i prezzi elevati delle materie prime e la continua turbolenza in tutto il mondo, la casa automobilistica svedese rimane concentrata sulle sue priorità di trasformazione. Durante l’annuncio dei risultati registrati nel Q1 2023 è intervenuto anche Jim Rowan, presidente e CEO di Volvo Cars.

“Abbiamo iniziato il 2023 con un ritmo stabile, continuando a portare avanti la nostra trasformazione in corso con maggiori ricavi e profitti principali nel primo trimestre. Con questa performance abbiamo gettato una solida base per il resto del 2023, ma rimaniamo sempre vigili in mezzo alle continue turbolenze in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è l’esecuzione”, ha detto il dirigente.

+10% di vendite nel primo trimestre del 2023 rispetto al 2022

Tra gennaio e marzo 2023, le vendite del marchio svedese sono aumentate del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con quelle delle auto completamente elettriche cresciute del 157%.

Questa performance ha portato la quota di vetture elettriche al 18% contro l’8% del primo trimestre 2022. Il risultato in questione dimostra che Volvo Cars è tra i produttori di auto più affermati nel segmento EV. Tale crescita è stata raggiunta con solo due EV: XC40 e C40.

Sappiamo però che Volvo ha in programma di introdurre nuovi modelli a zero emissioni nei prossimi anni (almeno uno all’anno fino alla metà del decennio) basati su piattaforme di nuova generazione e tecnologie di base di nuova concezione.

La nuova Volvo EX90, lanciata a livello globale lo scorso anno, ha ricevuto un’accoglienza straordinaria da parte dei clienti. Ciò ha superato le proiezioni interne dell’azienda. Di conseguenza, il produttore ha chiuso temporaneamente il portafoglio ordini in quanto il primo ciclo di produzione programmato è sold out.