Volvo EX90 Excellence: svelata la versione più lussuosa del SUV

Volvo ha presentato la sua nuova ammiraglia Volvo EX90 Excellence al salone dell’auto di Shanghai. La versione top di gamma del SUV elettrico abbandona la terza fila di sedili a favore di interni più lussuosi soprattutto per quanto concerne la seconda fila. Il modello di punta è destinato al mercato cinese, dove le auto di fascia alta con autista sono molto richieste. Volvo ha apportato la maggior parte delle sue modifiche all’interno, con solo piccole modifiche esterne che includono opzioni di verniciatura bicolore e ruote forgiate da 22 pollici.

Svelata in Cina la nuova Volvo EX90 Excellence, versione top di gamma del SUV

Gli occupanti della seconda fila ottengono più spazio per distendersi grazie alla rimozione della terza fila e possono dunque usufruire di due poltrone separate con cuscini e con riscaldamento a tre stadi e cinque livelli di massaggio. È disponibile un rivestimento sostenibile in lana o Nordico, quest’ultimo creato con materiali riciclati e materiali bio-attribuiti provenienti da foreste svedesi e finlandesi.

La seconda fila è dotata di una consolle centrale che dispone di un frigorifero abbastanza grande da contenere una grande bottiglia d’acqua, oltre a portabicchieri, dettagli in legno naturale e comandi touch per il riscaldamento dei sedili e le funzioni di massaggio. Inoltre c’è anche la possibilità di personalizzare la propria esperienza sensoriale, con tre fragranze disponibili da un distributore e opzioni di illuminazione d’atmosfera. Questo è controllato tramite un controllo a cristallo Orrefors sulla console centrale della seconda fila.

Una piattaforma di elaborazione in-car Nvidia Drive alimenta funzioni come l’infotainment, con piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm e software sviluppato internamente da Volvo. Come l’EX90 standard, nella Volvo EX90 Excellence c’è un touchscreen orientato in verticale da 14,5 pollici per l’infotainment. Un nuovo sistema audio Bowers and Wilkins High Fidelity con Dolby Atmos fornisce un suono surround 3D in tutto il veicolo. L’EX90 Excellence presenterà l’ampia suite di sicurezza di Volvo disponibile sulla versione normale che include LiDAR di serie.

Tecnicamente, l’EX90 Excellence si basa su un EX90, con un set di tecnologie a bordo per garantire la sicurezza degli occupanti. Con i suoi due motori elettrici e la trazione integrale, EX90 Excellence può percorrere fino a 650 chilometri con una singola carica.

Björn Annwall, direttore commerciale e vicedirettore generale di Volvo ha dichiarato: Con l’EX90 Excellence, stiamo dimostrando la nostra capacità di innovare nel segmento premium definitivo e di soddisfare le richieste specifiche del mercato con le nostre auto “.