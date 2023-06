Volvo Cars: Gretchen Saegh-Fleming è la nuova responsabile globale del marketing

Volvo Cars ha annunciato l’arrivo di Gretchen Saegh-Fleming nel team marketing globale a partire dal 3 luglio. Sarà responsabile del percorso di crescita dell’azienda e di approfondire il legame emotivo che la casa automobilistica svedese ha con i suoi consumatori. Svolgerà anche un ruolo chiave nel sostenere la strategia per aumentare il business online e le relazioni dirette con i consumatori.

Di recente, Saegh-Fleming è stata Chief Commercial Officer presso Hydra, una società di fitness. In precedenza, ha trascorso otto anni ricoprendo diversi ruoli importanti presso L’Oréal, dove di recente ha diretto il marketing negli Stati Uniti.

Ha lavorato anche per General Electric e L’Oréal

Lì, ha aiutato L’Oréal a crescere attraverso nuovi modelli di marketing, accelerando l’innovazione digitale e costruendo partnership strategiche in un portafoglio di oltre 30 marchi iconici. All’inizio della sua carriera, Saegh-Fleming ha dimostrato di far crescere il business e migliorare i profitti in aziende come General Electric e start-up web.

Inoltre, è considerata una pluripremiata leader in marketing ed esperta di accelerazione dell’e-commerce ed è una forte sostenitrice della diversità e dell’inclusione.

Gretchen Saegh-Fleming si unisce in un momento molto importante per Volvo Cars poiché sta cambiando ciò che vende, come vende e dove vende. Questa trasformazione è fondamentale per le sue ambizioni a lungo termine e per la crescita come azienda.

Björn Annwall, Chief Commercial Officer & Deputy CEO di Volvo Cars, ha detto: “Gretchen è una leader aziendale orientata ai risultati e al primo posto nel digitale con un track record impressionante, e sono fiducioso che questa sarà una grande partita. Con la sua vasta esperienza alla guida di team di marketing e nello sviluppo di attività dirette al consumatore, Gretchen svolgerà un ruolo importante nella crescita del nostro marchio e nell’attirare ancora più fan verso Volvo Cars nel nostro viaggio verso la piena elettrificazione”.