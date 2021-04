Volkswagen T7: i teaser del nuovo Multivan 2021

Il celebre multivan appartenente alla famiglia “T” del marchio Volkswagen si prepara a lasciare il passo ad un erede pronto a riscrivere la storia di questo iconico veicolo. Battezzato Volkswagen T7, il futuro modello che prenderà il posto dell’attuale T6 è stato anticipato da due nuove immagini teaser che seguono un primo e misterioso bozzetto pubblicato qualche settimana fa.

La prima delle due immagini a nostra disposizione mostra l’estetica della vettura, caratterizzata da un look moderno e minimale che richiama le classiche linee dello storico Bulli. L’abitacolo è stato invece realizzato all’insegna della funzionalità e della versatilità. All’interno troveremo fino a cinque sedili singoli rimovibili e regolabili, con la seconda fila che può ruotare fino a 180 gradi in modo da creare un vero e proprio salottino.

Dal punto dio vista meccanico, il T7 potrà contare sulla tecnologia shift-by-wire per la trasmissione DSG doppia frizione, gestibile tramite una piccola leva posizionata sulla plancia, mentre il freno di stazionamento è di tipo elettronico. La mancanza di una leva del cambio e di un freno di stazionamento manuale ha permesso di liberare spazio tra i sedili anteriori con l’obiettivo di migliorare la modularità degli interni. L’infotainment sfrutta invece un display centrale da 10 pollici che permette di gestire le numerose funzioni della vettura, compresa la connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Il nuovo Volskwagen T7 oltre ad essere disponibile in differenti lunghezze sarà proposto con trazione anteriore e nella variante integrale. Per quanto riguarda le motorizzazioni, non mancherà una variante ecosostenibile con powertrain ibrido plug-in da 200 CV, in grado di viaggiare per qualche decina di chilometri in modalità zero emissioni. Il nuovo T7 verrà svelato ufficialmente in anteprima mondiale entro la fine di quest’anno, mentre la commercializzazione è prevista per l’inizio del 2022.