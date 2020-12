Volkswagen Multivan T7: le indiscrezioni sulla nuova generazione

Nel corso del 2021 dovrebbe essere introdotta la nuova generazione della monovolume Volkswagen Multivan, nota anche come modello T7. Rispetto all’attuale sarà più lunga e più bassa, dato che misurerà all’incirca 490 centimetri in lunghezza. Inoltre, condividerà la piattaforma modulare MQB con molti modelli della Casa di Wolfsburg, nonché numerosi elementi estetici con la compatta Golf 8 e l’elettrica ID.3, sia per la carrozzeria che per l’abitacolo.

Motori benzina, diesel e ibridi

La novità più importante della monovolume Volkswagen Multivan modello T7 sarà l’inedita versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva e 400 Nm di coppia massima, con il pacco delle batterie da 13 kWh che garantirà almeno 50 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica. Inoltre, non è esclusa l’altra declinazione eHybrid da 204 CV di potenza complessiva, nonché l’unità a benzina 1.5 eTSI da 150 CV di potenza nella configurazione mild hybrid. Per il resto, la gamma comprenderà i motori a benzina 1.5 TSI da 150 CV e 2.0 TSI da 190 CV di potenza, più il propulsore diesel 2.0 TDI nelle versioni da 122 CV, 150 CV e 200 CV di potenza.

Niente modello T7 per Transporter e Caravelle

Successivamente, la monovolume Volkswagen Multivan modello T7 sarà affiancata dalla declinazione California in configurazione camper. Non sono previste evoluzioni, invece, per i veicoli commerciali Transporter e Caravelle che continueranno ad essere prodotti e commercializzati come modello T6, in attesa della versione di serie del concept van ID.Buzz a propulsione elettrica che debutterà nel corso del 2022.