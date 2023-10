Volkswagen registra un forte aumento delle vendite di auto elettriche

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato di aver conseguito un notevole incremento delle vendite di auto elettriche quest’anno ma ha anche rivelato che il suo portafoglio ordini si sta riducendo, riflettendo un calo generale della domanda di nuove auto elettriche che sta colpendo molti altri produttori di auto. Nei primi nove mesi del 2023, il Gruppo tedesco ha consegnato circa 531.500 veicoli elettrici a batteria in tutto il mondo.

Aumentano rispetto al 2022 le vendite di auto elettriche da parte del gruppo Volkswagen

Questo dato rappresenta un aumento del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In totale le auto elettriche hanno rappresentato il 7,9% delle vendite totali dell’azienda. Il Gruppo Volkswagen ha anche affermato di essere il leader di mercato in Europa nel segmento dei veicoli elettrici. Il nostro continente rimane il più importante come vendite di BEV con la casa tedesca che ha consegnato 341.100 unità, con una crescita del 61 per cento rispetto allo scorso anno. Molto bene anche in Nord America e Cina dove le vendite di BEV sono aumentate rispettivamente del 74% e del 4%.

Nonostante tutte queste buone notizie qualche preoccupazione rimane. Infatti Arno Antlitz, direttore finanziario e direttore operativo del Gruppo Volkswagen ha sottolineato come gli ordini di BEV sono diminuiti a 150 mila unità alla fine del terzo trimestre contro i 300 mila dello scorso anno. I modelli elettrici più venduti sono stati ID.4 e ID.5 che insieme hanno totalizzato oltre 162 mila vendite, mentre al terzo posto troviamo la ID.3 e al quarto Audi Q4 e-tron con 77.900 vendite. Infine segnaliamo che le vendite complessive di veicoli sono aumentate dell’8% a 6,8 milioni di unità.