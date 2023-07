Gruppo Volkswagen rafforza le posizioni chiave della sua struttura dirigenziale

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato una serie di cambiamenti significativi nel suo team di leadership. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2023, sono parte di un piano più ampio per rafforzare ulteriormente il marchio attraverso veicoli attraenti, di qualità e di design.

Oliver Blume, CEO del gruppo tedesco, ha sottolineato l’importanza di questi cambiamenti, affermando che il suo obiettivo principale è quello di rafforzare i vari brand che compongono il colosso europeo. Questo sarà raggiunto non solo attraverso l’offerta di veicoli di alta qualità, ma anche attraverso un rafforzamento del personale.

Gunnar Kilian, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG, Risorse Umane e Truck & Bus, ha dichiarato: “Amplificheremo ulteriormente la competitività del nostro Gruppo e accelereremo la trasformazione. Stiamo anche continuando a gettare le basi per questo in termini di personale. I colleghi nominati rafforzeranno ulteriormente l’orientamento al cliente, lo spirito imprenditoriale e lo spirito di squadra nei marchi. La loro esperienza e il loro eccellente know-how saranno sia il loro strumento che la loro bussola”.

Tutti i cambiamenti previsti dal 1° settembre

André Stoffels, attualmente primo vicepresidente (Finanza) di FAW-VW Automotive, sarà il nuovo Chief Financial Officer di Cariad, succedendo a Thomas Sedran, che assumerà altre responsabilità all’interno del Gruppo VW.

Andreas Lehe, attuale responsabile della Pianificazione Strategica per la divisione business Produzione & Logistica di Audi AG, succederà a Peter Bosch come membro del Consiglio per la Produzione presso Bentley.

Simon Bracco, responsabile della Qualità Aziendale presso Audi AG, assumerà anche il ruolo di responsabile della Qualità del Gruppo presso Volkswagen AG a partire dal 1° settembre, succedendo a Michael Neumayer, che andrà in pensione.

Stefan Weckbach, attualmente responsabile della serie Mission X presso Porsche AG, assumerà il ruolo di responsabile della Strategia di Gruppo, Strategia di Prodotto di Gruppo e Segretario Generale di Volkswagen AG a partire dal 1° settembre 2023, succedendo a Gernot Döllner, che diventerà il nuovo CEO di Audi AG a partire dallo stesso giorno.

Wolfgang Fueter, attuale Chief Human Resources Officer di Volkswagen Group Components, succederà a Astrid Fontaine come membro del Consiglio per le Risorse Umane presso Volkswagen Commercial Vehicles. Fontaine assumerà nuove responsabilità nelle Risorse Umane presso il Volkswagen Group.

Infine, Anika Stappenbeck, che passerà da Skoda Auto, succederà a Wolfgang Fueter come Chief Human Resources Officer di Volkswagen Group Components a partire dal 1° settembre.

Questi cambiamenti rappresentano un passo importante per il Gruppo Volkswagen, che continua a puntare sulla crescita e l’innovazione. Con un team di leadership rafforzato e un focus rinnovato sulla qualità e sul design, il gruppo automobilistico tedesco è ben posizionato per affrontare le sfide future e continuare a guidare il settore in cui opera.