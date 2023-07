Volkswagen T-Cross 2024: il SUV compatto si rinnova in diversi aspetti [FOTO]

Volkswagen ha svelato al mondo il suo ultimo modello: il restyling del Volkswagen T-Cross. Si tratta di un SUV che ha già conquistato milioni di persone. Rinnovato nel design, arricchito con tecnologie di ultima generazione e dotato di interni di maggiore qualità, il nuovo T-Cross promette di stupire anche i più esigenti.

Il T-Cross è uno dei modelli di punta della casa automobilistica tedesca, con una media di 300.000 unità prodotte all’anno, ed è apprezzato non solo in Europa, ma anche in tutto il mondo. Conosciuto in alcuni mercati come Tacqua o Taigun, questo SUV compatto ha raggiunto in soli quattro anni la vetta della sua categoria, con oltre 1,2 milioni di unità vendute.

Debuttano tre nuove colorazioni per la carrozzeria

Il Volkswagen T-Cross 2024 si distingue subito per il suo design esterno, completamente rinnovato sia anteriormente che posteriormente. Caratterizzato da nuovi fari a LED integrati, nuovi DRL a LED e nuovi gruppi ottici posteriori sempre a LED, il veicolo risplende di luce propria.

Tra le novità spicca la tecnologia IQ.Light LED Matrix, presente per la prima volta sul T-Cross. Il nuovo SUV si fa notare anche per la sua audace palette di colori, con l’introduzione di tre nuove tonalità: l’elettrizzante Grape Yellow, il raffinato Clear Blue Metallic e l’ardente Kings Red Metallic.

Tre allestimenti disponibili

L’abitacolo del nuovo facelift è altrettanto interessante, con un quadro strumenti digitale di serie su tutti gli allestimenti e un display touch da 8 pollici per il sistema di infotainment nella versione base, che passa a 9.2 pollici nella versione top di gamma.

I materiali utilizzati sono di alta qualità, con rivestimenti delle portiere anteriori di livello superiore negli allestimenti Style ed R-Line. Il veicolo offre anche un climatizzatore manuale di serie, con l’opzione di scegliere il climatizzatore automatico Air Care Climatronic con cursori touch retroilluminati.

Il T-Cross 2024 è un SUV compatto, ma con spazio a sufficienza per cinque persone e un divano posteriore spostabile per aumentare la flessibilità del vano bagagli. Con i sedili in posizione, offre una capacità di carico da 385 a 455 litri, che sale a 1281 litri abbattendo i sedili posteriori. Dall’allestimento Life in poi, il sedile del passeggero anteriore può essere ripiegato per una lunghezza di carico fino a 2398 mm.

Solo motori TSI di ultima generazione

Il nuovo Sport Utility Vehicle tedesco è uno dei pochi veicoli del suo segmento a offrire come optional il Travel Assist per un controllo longitudinale e laterale del veicolo, in aggiunta a funzioni come Lane Assist e il DSG con funzione stop-and-go.

Sarà disponibile negli allestimenti Life, Style ed R-Line, ognuno con caratteristiche specifiche, ma tutti dotati di nuovi fari a LED, telecamera multifunzione, Dynamic Road Sign Display, Digital Cockpit e il nuovo display per l’infotainment.

Sotto il cofano, i motori TSI di ultima generazione promettono prestazioni elevate e una maggiore efficienza. Dopo l’apertura dei preordini prevista nel quarto trimestre del 2023, il nuovo Volkswagen T-Cross arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2024, pronto a continuare la sua storia di successo. I prezzi, al momento, non sono ancora stati resi noti.