Volkswagen riduce i tempi di sviluppo delle nuove auto a 36 mesi

Volkswagen ha annunciato che ridurrà i tempi di sviluppo delle sue nuove auto a 36 mesi, contro i 54 mesi attuali. L’obiettivo è di rendere il marchio tedesco più agile e competitivo nel mercato globale, in particolare nel settore delle auto elettriche e digitali. Lo ha confermato nelle scorse ore il capo tecnico della casa automobilistica di Wolfsburg Kai Grunitz in occasione del Motor Show di Monaco. La riduzione dei tempi di sviluppo è dovuta al fatto di voler adeguarsi ai ritmi di sviluppo delle case automobilistiche cinesi che sono pronte ad invadere l’Europa con le loro auto elettriche.

Il primo modello a beneficiare di questa riduzione dei tempi di sviluppo sarà la Volkswagen ID.2 che sarà portata sul mercato entro la fine del 2025. Grunitz ha affermato che i tempi di sviluppo più brevi “costringeranno” la casa tedesca ha creare nuovi strumenti di simulazione e modalità per convalidare il lavoro di sviluppo. Secondo il dirigente del gruppo di Wolfsburg il ciclo di sviluppo può essere abbreviato rimuovendo varie convalide su strada del lavoro di simulazione, riducendo il numero di cicli di test e tagliando i test a basse temperature da due o tre inverni a uno. Ovviamente questo comporta anche dei rischi ma per stare al passo con i cinesi occorre comunque prendere anche qualche rischio.

Grunitz ha anche riconosciuto che ci sono ulteriori rischi nel garantire che la qualità delle auto sia costante e allo standard atteso dai clienti. Volkswagen ha anche deciso che quando realizzerà una nuova generazione di un modello non partirà da zero ma dal modello esistente a cui apporterà modifiche nell’ordine del 20 per cento.