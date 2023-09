Volkswagen interrompe per due mesi la produzione del suo modello di maggior successo

Volkswagen fermerà la produzione del suo popolare crossover T-Roc per 9 settimane a causa delle inondazioni in Slovenia. La notizia è stata riportata nelle scorse ore da Reuters. Infatti a causa delle inondazioni lo stabilimento del principale fornitore della fabbrica della casa tedesca è stato danneggiato pesantemente. Di conseguenza al momento la produzione del popolare T-Roc, modello più venduta in Europa dal marchio di Wolfsburg, si deve fermare.

Volkswagen T-Roc: stop alla produzione per due mesi a causa dei gravi danni alla fabbrica di un fornitore

Tra l’altro si vocifera che questo problema causato dalle inondazioni potrebbe creare qualche grattacapo anche alla produzione di altri modelli di Volkswagen venduti in Europa. Il gruppo tedesco ha detto che il suo fornitore KLS Ljubno è impossibilitato a garantire i componenti per la produzione di T-Roc. Di conseguenza la fabbrica di Setúbal (Portogallo), dove viene assemblata la T-Roc, resterà chiuso dall’11 settembre al 12 novembre. I circa 5 mila dipendenti della fabbrica dunque saranno messi in congedo per tutto il periodo ma il loro stipendio non sarà toccato.

KLS Ljubno produce ingranaggi che all’80 per cento vengono venduti in Europa. L’azienda a causa di queste inondazioni ha subito danni per oltre 100 milioni di euro. Volkswagen ovviamente cerca alternative ma per il momento dovrà dire stop alla T-Roc. Si tratta di un grave danno considerando che l’auto oltre ad essere la più venduta in Europa del marchio tedesco è anche una delle auto più vendute in tutta Europa.