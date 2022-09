Volkswagen T-Roc: è lei la più venduta d’Europa

La Volkswagen T-Roc ha registrato un nuovo record, infatti l’apprezzatissimo crossover di segmento C della Casa di Wolfsburg è la vettura più venduta in Europa nel mese di luglio 2022. Il modello teutonico ha quindi spodestato la Peugeot 208 che guidava la classifica delle auto più vendute nel Vecchio continente da ben 3 mesi.

Volkswagen T-Roc: record di vendite

La T-Roc a luglio ha registrato 19.130 unità distribuite, pari ad un aumento del 15% rispetto allo stesso mese del 2021. La citycar targata Peugeot 208 è scesa addirittura sul terzo gradino del podio, superata dalla Dacia Sandero, forte di 17.228 unità immatricolate, ma in calo del 16% rispetto a luglio 2021. Al contarrio la 208 ha registrato un aumento delle immatricolazioni rispetto allo scorso anno, pari a ben il 47% e 16.423 unità distribuite. In totale, però, la Peugeot 208 è rimasta comunque la più venduta in Europa per ben sette mesi, staccando la Sandero di ben 12.600 unità.

Crescita numerosa

Al quarto posto della classifica europea troviamo l’Opel Corsa, seguita dalla la Kia Sportage, con 12.935 immatricolazioni, pari ad un aumento del 36% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Nel mese di luglio di sono registrati ottimi risultati anche per la Citroen C3 e la Fiat 500, entrambi capaci di migliorare le rispettive performance di vendita di ben il 16%. Crescita ancora migliore per il SUV medio Skoda Karoq che porta a casa un ben +22%, mentre la citycar Hyundai i20 aumenta le proprie vendite a luglio del 26%. Nei primi sette mesi di quest’anno hanno raggiunto ottimi risultati di vendita in Europa i modelli Toyota Yaris Cross, Opel Mokka, Peugeot 308 e Renault Arkana.

5 modelli al vertice nel 2022

Ricordiamo infine che la Volkswagen T-Roc è il quinto modello diverso a diventare il più venduto in Europa nel corso del 2022. Quest’anno infatti sono saliti al vertice delle vendite europee la Dacia Sandero (gennaio), la Volkswagen Golf (febbraio), la Tesla Model 3 (marzo) e la 208 (aprile-giugno).