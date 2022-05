Peugeot 208 è l’auto più venduta in Europa: la top 10 di aprile

l’attuale periodo storico che sta vivendo il settore automotive senza ombra di dubbio è uno dei più difficili e complicati che abbia mai attraversato. La crisi dei semi conduttori unita alle tenzioni internazionali provocate dall’invasione russa in Ucraina ha influenzato negativamente il mercato auto in Europa, ma anche nel resto del globo. Basti pensare che nel mese di aprile 2022, le immatricolazioni auto hanno registrato una flessione del 20% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Nonostante queste difficoltà, la Peugeot 208 conquista lo scettro di auto più venduta in Europa nel mes edi Aprile. A questo punto andiamo ora ad esaminare la classifica delle auto più vendute nel Vecchio Continente, partendo dalla classifica stilata dagli speciali della Jato:

Peugeot 208

La Peugeot 208 risulta l’auto più venduta nel Vecchio Continente nel mese di aprile 2022, grazie a 15.615 nuove immatricolazioni, anche se non è tutto oro quel che luccica considerando il calo di vendite rispetto al medesimo mese dello scorso anno che si attesta sul 15%. Lunga 3.970 mm, la 208 è una vettura di segmento B proposta con motorizzazioni benzina, diesel e 100% elettrica (potenze da 75 a 136 CV), mentre i prezzi di listino partono da 15.700 euro.

Volkswagen T-Roc

Al secondo posto della classifica europea delle auto più vendute, subito dopo la Peugeot 208 si posiziona la Volkswagen T-Roc, venduta lo scorso aprile in 13.998 unità, numeri che segnano una diminuzione delle registrazioni del 19%. Il crossover di segmento C della Casa di Wolfsburg è lunga 4,23 metri, prevede tre motorizzazioni a benzina e due a diesel con potenze da 110 a 300 CV. Prezzi da 26.600 euro.

Dacia Sandero

Con 12.913 unità immatricolate, la Dacia Sandero guadagna il terzo gradino del podio registrando sostanzialmente le stesse vendite di aprile 2021 (-2%). Giunta alla terza generazione, la Dacia Sandero è una vettura di segmento B decisamente matura e caratterizzata dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Lunga 4,08 metri, la Sandero viene proposta con motorizzazioni benzina o GPL che vantano potenze comprese tra i 65 e i 100 CV. I prezzi partono da 8.950 euro.

Fiat/Abarth 500

La Fiat 500, declinata anche nelle versioni sportive marchiate Abarth, è stata distribuita in 12.835 unità (-18%). La piccola utilitaria misura appena 3.570 mm viene proposta con motori benzina, mild hybrid e GPL con potenze da 69 a 180 CV. Prezzi da 17mila euro.

Fiat Puma

Con 12.601 unità registrata (-5%), la Ford Puma conquista il 5° posto della classifica, confermando il suo successo in Europa. Questo B-SUV misura 4.186 mm, risulta proposto con motori benzina, diesel e mild-hybrid, con potenze comprese tra i 95 e i 200 CV. Da 21.000 euro.

Toyota Yaris

La Toyota Yaris, soprannominata “il piccolo genio” è stata venduta 12.448 unità (-28%), la piccola citycar è lunga 3.950 mm e viene proposta con motori a benzina e full-hybrid. Prezzi di listino da 19.050 euro.

Opel Corsa

Con 11.834 immatricolazioni, l’Opel Corsa perde il 30% rispetto al medesimo periodo di un anno fa. La citycar tedesca è lunga 4.060 mm, viene proposta con motori benzina, diesel ed elettrici (da 75 a 136 CV), con prezzi che partono da 16.800 euro.

Toyota Corolla

In classifica troviamo anche un’altra Toyota, questa volta è la Corolla, auto più veduta del mondo. Venduta in 11.678 unità (-4%) è lunga 4.370 mm, la vettura è proposta solo in versione full-hybrid da 122 CV con prezzi da 28.300 euro.

Kia Sportage

La nuova Kia Sportage è l’unica ad aver registrato un aumento delle vendite (+54%) con 11.635 unità distribuite. Il SUV coreano misura 4.515 mm, è disponibili con motori ibridi da 150 a 230 CV e viene offerta a partire da 29.950 euro.

Fiat Panda

La classifica delle 10 auto più vedute in Europa viene chiuda dalla sempre verde Fiat Panda. La celebre utilitaria è stata distribuita in 11.554 unità (-4%). Lunga appena 3.690 mm, è proposta con motore benzina mild hybrid da 70 CV. Prezzi da 14.300 euro.