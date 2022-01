Peugeot 208 2022: novità, prezzo, interni, allestimenti

Peugeot ha annunciato che quello appena concluso, il 2021, è l’anno record in termini di vendite sul mercato italiano per la piccola della famiglia del Leone. L’ultima generazione della 208, eletta Auto dell’Anno 2020, ha venduto infatti 30mila unità negli scorsi 12 mesi e 65mila esemplari dal suo lancio nel 2019.

Nuovo selettore per il cambio automatico

E per migliorare ulteriormente la sua posizione, l’utilitaria francese si aggiorna per il 2022 con un’importante novità che riguarda il posto guida delle versioni dotate di cambio automatico.

Con il nuovo selettore “e-toggle”, che sostituisce il vecchio “Snake”, il guidatore può beneficiare infatti di una migliore facilità d’uso e reattività di utilizzo del comando e il tunnel centrale guadagna in pulizia stilistica con il suo minimalismo.

Allestimenti e prezzi della gamma Peugeot 208 2022

Per la gamma 2022 della Peugeot 208 sono confermati i sette allestimenti: Like, Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack.

Nel listino, valido dal 3 gennaio, i prezzi per l’allestimento entry level LIKE partono da 16.900 euro in abbinamento al motore benzina PureTech 75, perfetto anche per i neopatentati.

Il 1.2 tre cilindri sale a 100 CV di potenza grazie al turbo, proponendosi (dall’allestimento Active pack) sia con cambio manuale che con l’automatico EAT8 che equipaggia (di serie) anche la più potente variante da 130 CV.

Con 21.100 euro si accede al Diesel 1.5 BlueHDi da 100 CV in allestimento Active, mentre la 100% elettrica Peugeot e-208 è acquistabile a partire da 33.850 euro (al lordo di eventuali incentivi) in allestimento Active.