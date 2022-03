Volkswagen T-Roc: prezzi a confronto con le sue concorrenti

Il nuovo restyling 2022 di Volkswagen T-Roc si presenta ufficialmente al grande pubblico. L’occasione è fissata per sabato 26 e domenica 27 marzo, con l’iniziativa “Porte Aperte” in cui la versione aggiornata in chiave “Model Year 2022” del B-SUV di Wolfsburg arriva nelle concessionarie italiane.

La gamma si articola su tre allestimenti:

Life ;

; Style ;

; R-Line.

A fronte di un moderato “upgrade” estetico (evidente soprattutto nel disegno della zona anteriore e della fanaleria posteriore) e del mantenimento delle unità motrici benzina e gasolio 1.0 TSI 3 cilindri 110 CV, 1.5 TSI 4 cilindri 150 CV, 2.0 TDI 115 CV e 150 CV (quest’ultima disponibile anche con trazione integrale 4Motion), Volkswagen T-Roc 2022 adotta un’ampia serie di novità all’interno: strumentazione digitale con schermo da 8”, nuovo display infotainment (compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, ed alla suite di servizi We Connect) in tre differenti misure: 6.5”, 8” e 9”. A richiesta c’è il modulo Digital Cockpit Pro, con schermo da 10.25”. Anche il disegno della plancia è stato aggiornato.

Volkswagen T-Roc 2022: immagini ufficiali Guarda le altre 35 fotografie →

Un segmento fra i più competitivi

La novità T-Roc 2022 si inserisce nel settore degli Sport Utility di dimensioni “compact”, che costituisce uno dei segmenti più premiati in Europa a livello di vendite.

Per questo, è interessante effettuare un confronto, in relazione ai prezzi di listino ed alle relative proposte commerciali, con alcuni dei modelli verso i quali Volkswagen T-Roc va a raffrontarsi direttamente per fascia di cilindrata e dimensioni esterne:

Fiat 500X , declinata in versioni benzina, turbodiesel e benzina mild-hybrid;

, declinata in versioni benzina, turbodiesel e benzina mild-hybrid; Jeep Renegade , dalla lineup che si articola su versioni benzina, turbodiesel, benzina mild-hybrid e plug-in hybrid;

, dalla lineup che si articola su versioni benzina, turbodiesel, benzina mild-hybrid e plug-in hybrid; Peugeot 2008, che alle versioni benzina e gasolio propone (ed è l’unica del “lotto” in esame) una declinazione 100% elettrica.

Volkswagen T-Roc: i prezzi

Versioni benzina

T-Roc 1.0 TSI 110 CV Life: 26.600 euro;

T-Roc 1.0 TSI 110 CV Style: 29.100 euro;

T-Roc 1.0 TSI 110 CV R-Line: 29.300 euro;

T-Roc 1.5 TSI 150 CV ACT Life: 29.100 euro;

T-Roc 1.5 TSI 150 CV ACT DSG Life: 31.100 euro;

T-Roc 1.5 TSI ACT Style: 31.600 euro;

T-Roc 1.5 TSI 150 CV ACT DSG R-Line: 31.800 euro;

T-Roc 1.5 TSI 150 CV ACT DSG Style: 33.600 euro;

T-Roc 1.5 TSI 150 CV ACT DSG R-Line: 33.800 euro.

Versioni turbodiesel

T-Roc 2.0 TDI 115 CV Life: 30.600 euro;

T-Roc 2.0 TDI 115 CV Style: 33.100 euro;

T-Roc 2.0 TDI 115 CV R-Line: 33.300 euro;

T-Roc 2.0 TDI 150 CV DSG Life: 34.900 euro;

T-Roc 2.0 TDI 150 CV DSG Style: 37.400 euro;

T-Roc 2.0 TDI 150 CV DSG R-Line: 37.600 euro;

T-Roc 2.0 TDI 150 CV DSG 4Motion Style: 39.300 euro;

T-Roc 2.0 TDI 150 CV DSG 4Motion R-Line: 39.500 euro.

T-Roc: le offerte commerciali

Fino al 31 marzo, VW T-Roc viene proposta con la formula “Progetto Valore Volkswagen”, che offre una rateazione mensile a fronte di un anticipo, la rata finale (Valore futuro garantito) e possibilità, al termine del periodo sottoscritto dall’acquirente, di restituire la vettura, sostituirla con una nuova Volkswagen (mantenendo il “Progetto Valore Volkswagen”) oppure tenerla.

Esempio

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV R-Line

Prezzo-offerta: 27.425 euro anziché 29.300 euro;

Contributo Volkswagen e delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa: 1.875 euro;

Anticipo: 5.500 euro;

Spese di istruttoria pratica: 300 euro (comprese nell’importo del credito);

Importo finanziato: 21.925 euro;

Numero di rate mensili: 35;

Importo di ogni rata: 249 euro;

Totale interessi: 2.848,63 euro;

Spese di incasso rate: 2,25 euro al mese;

TAN: 4,99% fisso;

TAEG: 5,98%;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 16.059,33 euro;

Chilometraggio massimo totale in tre anni: 45.000 km (in caso di restituzione del veicolo: eccedenza chilometrica 0,07 euro/km);

Costo comunicazioni periodiche: 3 euro;

Imposta di bollo/sostitutiva: 54,81 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 24.912,44 euro;

Servizi legati all’offerta: Estensione di garanzia Extra Time di due anni o fino a 80.000 km. Dopo tre anni, si può scegliere di restituire la vettura, sostituirla con un altro modello VW con un’ulteriore proposta “Progetto Valore Volkswagen” oppure tenerla versando la rata finale (Valore futuro garantito).

Principali concorrenti di T-Roc

Fiat 500X: i prezzi

Versioni benzina

500X 1.0 120 CV Cult: 22.850 euro;

500X 1.0 120 CV Club: 24.650 euro;

500X 1.0 120 CV Cross: 25.350 euro;

500X 1.0 120 CV Sport: 26.050 euro;

500X 1.0 120 CV Red: 26.350 euro;

500X 1.0 120 CV Dolcevita Cross: 28.350 euro;

500X 1.0 120 CV Dolcevita Sport: 29.050 euro;

500X 1.0 120 CV Dolcevita Red: 29.350 euro;

500X 1.0 120 CV Yacht Club Capri: 32.050 euro.

Versioni turbodiesel

500X 1.3 Multijet 95 CV Club: 26.400 euro;

500X 1.3 Multijet 95 CV Cross: 27.100 euro;

500X 1.3 Multijet 95 CV Sport: 27.800 euro;

500X 1.3 Multijet 95 CV Dolcevita Cross: 30.100 euro;

500X 1.6 Multijet 130 CV Club: 27.900 euro;

500X 1.6 Multijet 130 CV Cross: 28.600 euro;

500X 1.6 Multijet 130 CV Sport: 29.300 euro;

500X 1.6 Multijet 130 CV Dolcevita Cross: 31.600 euro;

500X 1.6 Multijet 130 CV Dolcevita Sport: 32.300 euro.

Versioni Hybrid

500X Hybrid 1.5 130 CV Club: 29.400 euro;

500X Hybrid 1.5 130 CV Cross: 30.100 euro;

500X Hybrid 1.5 130 CV Sport: 30.800 euro;

500X Hybrid 1.5 130 CV Red: 31.100 euro;

500X Hybrid 1.5 130 CV Dolcevita Cross: 33.100 euro;

500X Hybrid 1.5 130 CV Dolcevita Sport: 33.800 euro;

500X Hybrid 1.5 130 CV Dolcevita Red: 34.100 euro;

500X Hybrid 1.5 130 CV Dolcevita Tacht Club Capri: 36.800 euro.

500X: le offerte commerciali

Formula di finanziamento “Contributo Prezzo” di FCA Bank

Esempi

Fiat 500X 1.6 130 CV benzina Dolcevita

Vantaggio cliente fino a 7.000 euro;

Prezzo-offerta: 27.300 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 32.300 euro, oppure 25.300 euro con finanziamento “Contributo prezzo” di FCA Bank;

Anticipo zero;

Durata del contratto: 84 mesi;

Spese di istruttoria pratica: 325 euro (compreso nel totale del credito);

Importo finanziato: 25.934 euro (cifra che comprende le spese della pratica, imposta di bollo da 16 euro, Identicode per 235 euro e la Polizza pneumatici fuori uso per 58 euro);

Numero di rate mensili: 84;

Importo di ogni rata: 393,50 euro;

TAN: 6,85%;

TAEG: 8,21%;

Totale interessi: 6.773,76 euro;

Spese di incasso rate: 3,50 euro al mese (importo compreso in ciascuna rata);

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 12.861 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 33.022,76 euro.

Fiat 500X 1.0 120 CV Cult

Stesse condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo-offerta: 19.500 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 22.850 euro, oppure 17.500 euro con finanziamento “Contributo prezzo” di FCA Bank;

Anticipo zero;

Durata del contratto: 96 mesi;

Spese di istruttoria pratica: 325 euro (compreso nel totale del credito);

Importo finanziato: 18.142,28 euro (cifra che comprende le spese della pratica, imposta di bollo da 16 euro, Identicode per 235 euro e la Polizza pneumatici fuori uso per 66,28 euro);

Numero di rate mensili: 96;

Importo di ogni rata: 184,92 euro per i primi 12 mesi, 261,50 euro per i successivi 84 mesi;

TAN: 6,85%;

TAEG: 8,52%;

Totale interessi: 5.706,82 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 24.209,10 euro.

Fiat 500X Red 1.0 120 CV

Medesime condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo-offerta: 21.850 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 26.350 euro, oppure 19.850 euro con finanziamento “Contributo prezzo” di FCA Bank;

Anticipo zero;

Durata del contratto: 96 mesi;

Importo finanziato: 20.492,28 euro;

Importo di ogni rata: 208,42 euro per i primi 12 mesi, 294,92 euro per i successivi 84 mesi;

TAN: 6,85%;

TAEG: 8,35%;

Totale interessi: 6.446,10 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 27.298,38 euro.

Fiat 500X Hybrid 1.5 130 CV Club

Stesse condizioni delle precedenti, tranne:

Prezzo-offerta: 25.350 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 29,400 euro, oppure 23.350 euro con finanziamento “Contributo prezzo” di FCA Bank;

Anticipo: 4.000 euro;

Durata del contratto: 49 mesi;

Percorrenza massima: 60.000 km (5 centesimi per ogni km in eccedenza);

Spese di istruttoria pratica: 325 euro (compreso nel totale del credito);

Importo finanziato: 18.142,28 euro (cifra che comprende le spese della pratica, imposta di bollo da 16 euro, Identicode per 235 euro e la Polizza pneumatici fuori uso per 33,83 euro);

Numero di rate mensili: 48;

Importo di ogni rata: 259 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 12.237,69 euro;

TAN: 6,85%;

TAEG: 8,50%;

Importo totale del credito: 19.959,83 euro;

Totale interessi: 4.541,86 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 24.681,69 euro.

Jeep Renegade: i prezzi

Versioni benzina

Renegade 1.0 120 CV Longitude: 24.900 euro;

Renegade 1.0 120 CV Limited: 27.400 euro.

Versioni turbodiesel

Renegade 1.6 Multijet 130 CV Longitude: 28.400 euro;

Renegade 1.6 Multijet 130 CV Limited: 30.900 euro;

Renegade 1.6 Multijet 130 CV S: 35.400 euro.

Versioni benzina mild-hybrid

Renegade 1.5 130 CV DCT Limited: 32.200 euro;

Renegade 1.5 130 CV DCT Upland: 35.100 euro;

Renegade 1.5 130 CV DCT S: 36.700 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

Renegade 4xe 240 CV Trailhawk: 43.500 euro;

Renegade 4xe 240 CV S: 44.000 euro.

Renegade: le offerte commerciali

Finanziamento

Esempi

Jeep Renegade 1.0 120 CV benzina Longitude

Prezzo-offerta: 20.400 euro anziché 24.900 euro “chiavi in mano”, oppure 18.900 euro con finanziamento “Jeep Excellence Contributo prezzo”;

Anticipo: 4.616,36 euro;

Durata del contratto: 49 mesi;

Spese di istruttoria pratica: 325 euro più 16 euro di bolli;

Importo finanziato: 14.975,50 euro (cifra che comprende il servizio Identicode per 235 euro e la Polizza pneumatici Plus per 115,86 euro);

Numero di rate mensili: 48 (prima rata dopo 30 giorni);

Importo di ogni rata: 179 euro;

TAN: 5,99%;

TAEG: 8,23%;

Totale interessi: 3.022,56 euro;

Spese di incasso rate: 3,50 euro al mese;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 9.574,05 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 18.178,05 euro.

Jeep Renegade Hybrid

Esempio

Jeep Renegade 1.5 e-Hybrid 130 CV DCT Limited

Stesse condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo-offerta: 27.950 euro anziché 32.200 euro “chiavi in mano”, oppure 26.450 euro con finanziamento “Jeep Excellence Contributo prezzo”;

Anticipo: 5.680 euro;

Durata del contratto: 49 mesi;

Chilometraggio massimo: 60.000 km (10 centesimi per ogni km in eccedenza);

Importo finanziato: 21.461,86 euro;

Numero di rate mensili: 48 (prima rata dopo 30 giorni);

Importo di ogni rata: 249 euro;

TAN: 5,99%;

TAEG: 7,57%;

Totale interessi: 4.369,87 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 14.047,73 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 26.011,73 euro.

Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid Limited

Stesse condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo-offerta: 34.810 euro anziché 40.099 euro “chiavi in mano” con Easy Wallbox, oppure 33.810 euro con finanziamento “Jeep Evo Contributo prezzo”;

Anticipo: 1.000 euro;

Durata del contratto: 49 mesi;

Chilometraggio massimo: 60.000 km (10 centesimi per ogni km in eccedenza);

Possibilità di sostituzione anticipata del veicolo al tredicesimo, al venticinquesimo o al trentasettesimo mese;

Importo finanziato: 33.751,86 euro (cifra che comprende un anno di ricariche pubbliche “Free2Move” facoltativo per 250 euro, servizio Identicode per 235 euro e la Polizza pneumatici Plus per 115,86 euro);

Numero di rate mensili: 48 (prima rata dopo 30 giorni);

Importo di ogni rata: 399 euro;

TAN: 5,99%;

TAEG: 7,06%;

Totale interessi: 6.812,35 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 21.580,21 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 40.744,21 euro.

Noleggio

Formula “Be Free”

Esempio

Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid Limited

Condizioni dell’offerta

Anticipo zero;

Durata: 48 mesi e 60.000 km;

Importo canone mensile: 699 euro (IVA compresa);

Diritto di prelazione, alla scadenza del contratto, per l’acquisto del veicolo a 21.300 euro IVA compresa.

Servizi compresi nell’offerta

Copertura RC Auto con penale risarcitoria;

Assistenza stradale;

Servizio di infomobilità I-Care;

Utilizzo gratuito della App Leasys UMove per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità;

Possibilità di restituire l’auto, esclusivamente dal diciottesimo al ventesimo mese di noleggio (questi mesi saranno individuati non tenendo conto dei giorni di determinazione del pro-rata), senza penalità.

Formula “Jeep Miles”

Esempi

Jeep Renegade 1.6 Multijet turbodiesel 130 CV Limited

Condizioni dell’offerta

Durata del contratto: 48 mesi;

Anticipo zero;

Importo canone mensile: da 329 euro (primi 1.000 km compresi);

Percorrenza mensile: 1.000 km (21 centesimi per ogni km in eccedenza: la rilevazione avviene mediante il servizio di infomobilità Leasys i-Care).

Servizi compresi nell’offerta

Tassa di proprietà;

Copertura RC Auto con penale risarcitoria;

Assistenza stradale;

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Copertura assicurativa Incendio e furto con penale risarcitoria;

Servizio riparazione danni con penale risarcitoria;

Servizio di infomobilità I-Care;

Utilizzo di gratuito della App Leasys UMove per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità;

E-Mobility card;

E-Parking.

Jeep Renegade 4xe Plug-in 190 CV Limited

Condizioni dell’offerta

Durata del contratto: 48 mesi;

Anticipo zero;

Importo canone mensile: 409 euro (primi 1.000 km compresi);

Percorrenza mensile: 1.000 km (21 centesimi per ogni km in eccedenza: la rilevazione avviene mediante il servizio di infomobilità Leasys i-Care).

Servizi compresi nell’offerta

Tassa di proprietà;

Copertura RC Auto con penale risarcitoria;

Assistenza stradale;

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Copertura assicurativa Incendio e furto con penale risarcitoria;

Servizio riparazione danni con penale risarcitoria;

Servizio di infomobilità I-Care;

Utilizzo di gratuito della App Leasys UMove per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità;

E-Mobility card;

E-Parking.

Formula “Noleggio Chiaro”

Esempio

Jeep Renegade 1.0 120 CV benzina Longitude

Condizioni dell’offerta

Durata del contratto: 36 mesi;

Chilometraggio massimo: 60.000 km;

Anticipo: 9.900 euro;

Diritto di prelazione, alla scadenza del contratto, per l’acquisto del veicolo a 19.288 euro.

Servizi compresi nell’offerta

Copertura RC Auto con penale risarcitoria;

Assistenza stradale;

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Copertura assicurativa Incendio e furto con penale risarcitoria;

Servizio riparazione danni con penale risarcitoria;

Servizio di infomobilità I-Care;

Utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi.

Abbonamento

Formula “Plug&Drive” by Leasys Rent

Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid

Servizi inclusi

Canone mensile con prezzo bloccato per 12 mesi;

Possibilità di uscita senza penali anche dopo un solo mese;

1.500 km di percorrenza al mese inclusa;

Copertura RC Auto, polizza Kasko e Furto con franchigia massima di 3.500 euro;

Consegna presso selezionati Leasys Mobility Store presso Concessionarie Jeep;

Restituzione presso tutti i Leasys Mobility Store in Italia;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Ricariche gratuite in tutte le colonnine Leasys Rent in Italia;

Un anno di abbonamento al Car Sharing 100% Elettrico Leasys Go! con 60 minuti al mese di guida gratuita a Roma, Milano e Torino.

Condizioni dell’offerta

Voucher di abbonamento da 199 euro (acquistabile presso i Leasys Mobility Store selezionati che fanno capo alla rete di concessionarie Jeep);

12 canoni da 579 euro al mese.

Peugeot 2008: i prezzi

Versioni benzina

1.2 PureTech 100 CV Active: 21.050 euro;

1.2 PureTech 100 CV Allure: 23.250 euro;

1.2 PureTech 130 CV Active: 22.550 euro;

1.2 PureTech 130 CV Active con cambio automatico EAT8: 24.350 euro;

1.2 PureTech 130 CV Allure: 24.450 euro;

1.2 PureTech 130 CV Allure EAT8: 26.250 euro;

1.2 PureTech 130 CV GT Line: 26.650 euro;

1.2 PureTech 130 CV GT Line EAT8: 28.450 euro;

1.2 PureTech 155 CV GT EAT8: 31.850 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 BlueHDi 100 CV Active: 23.050 euro;

1.5 BlueHDi 100 CV Allure: 25.250 euro;

1.5 BlueHDi 100 CV GT Line: 27.450 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Allure EAT8: 28.250 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV GT Line EAT8: 30.450 euro.

Versioni elettriche

e-2008 136 CV Active: 38.350 euro;

e-2008 136 CV Allure: 39.450 euro;

e-2008 136 CV GT Line: 41.650 euro;

e-2008 136 CV GT: 43.850 euro.

2008: le offerte commerciali

Formula “i-Move Avantage”

Esempi

Peugeot 2008 PureTech 100 CV benzina Active Pack

Prezzo-offerta: 20.700 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 24.100 euro;

Anticipo: 6.143 euro;

Spese di istruttoria pratica: 350 euro;

Importo finanziato: 14.557 euro;

Numero di rate mensili: 35;

Importo di ogni rata: 149 euro;

Totale interessi: 2.285 euro;

Spese di incasso rate: 3,50 euro al mese;

TAN: 5,49%;

TAEG: 7,04%;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 12.861 euro;

Chilometraggio massimo totale: 30.000 km;

Imposta di bollo/sostitutiva: 37,27 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 17.355 euro;

Servizi legati all’offerta: l’importo di ogni rata comprende il servizio facoltativo “Efficiency”, con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione di garanzia con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata per 36 mesi e 30.000 km; importo mensile del servizio: 21 euro.

Peugeot 2008 PureTech 100 CV benzina Allure Pack

Stesse condizioni, tranne:

Prezzo-offerta: 22.700 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 25.900 euro;

Anticipo: 7.195 euro;

Importo finanziato: 15.505 euro;

Totale interessi: 2.454 euro;

TAEG: 6,95%;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 13.979 euro;

Imposta di bollo/sostitutiva: 39,64 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 18.475 euro.

Peugeot 2008 BlueHDi 110 CV turbodiesel Active Pack

Medesime condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo-offerta: 22.700 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 26.100 euro;

Anticipo: 6.623 euro;

Importo finanziato: 16.078 euro;

Numero di rate mensili: 35;

Importo di ogni rata: 149 euro;

Totale interessi: 2.556 euro;

TAN: 5,49%;

TAEG: 6,9%;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 14.654 euro;

Chilometraggio massimo totale: 30.000 km;

Imposta di bollo/sostitutiva: 41,07 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 19.151 euro.

Proposta di noleggio

Formula “Free2Move Lease”

Servizi compresi nel canone:

Tassa di proprietà;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Assistenza stradale 24 ore su 24;

Vettura sostitutiva in caso di guasto;

Copertura assicurativa RC Auto;

Antifurto;

Polizza Incendio e Furto;

Gestione sinistri.

Esempio

Peugeot 2008 BlueHDi 110 CV turbodiesel Allure Pack

Durata del contratto: 36 mesi;

Percorrenza massima: 45.000 km;

Primo canone: 8.367 euro (IVA compresa);

Importo del canone mensile: 249 euro (IVA compresa).

Peugeot e-2008 136 CV Active Pack

Finanziamento “i-Move”

Stesse condizioni delle precedenti, tranne:

Prezzo-offerta: 34.650 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada) anziché 40.250 euro di listino;

Anticipo: 10.886 euro;

Importo finanziato: 23.764 euro;

Importo di ogni rata: 249 euro;

Totale interessi: 3.254 euro;

TAN: 4,90%;

TAEG: 6,03%;

Rata finale (corrispondente al Valore Futuro garantito): 19.333 euro;

Chilometraggio massimo totale: 30.000 km;

Imposta di bollo/sostitutiva: 60,28 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 27.554 euro;

Servizi legati all’offerta: 12 mesi di ricariche pubbliche illimitate sul veicolo e nel rispetto delle condizioni d’uso. L’importo di ogni rata comprende il servizio facoltativo “Efficiency”, con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione di garanzia con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata per 36 mesi e 30.000 km. L’importo mensile del servizio è 15,40 euro.

Noleggio

Formula “Free2Move Lease”

Medesime condizioni delle precedenti, tranne:

Durata del contratto: 12 mesi;

Percorrenza massima: 20.000 km;

Primo canone: 8.787 euro (IVA compresa).

Formula “Free2Move Flex&Free”

Stesse condizioni di cui sopra, tranne: