Fiat 500X Hybrid: prezzi e promozioni a confronto con le concorrenti

L’impostazione è la medesima per tutte: lunghezza compresa fra 4,2 e 4,3 m, larghezza nell’ordine di 1,8 m, buona capacità di carico, adeguata abitabilità a bordo, trazione anteriore. Prezzi compresi fra 23.000 e 30.000 euro. E quell’”aiutino” in più, determinato dal sistema alternatore-starter a 48V, che si rivela utile ai fini dell’ottimizzazione di emissioni e consumi (argomento, quest’ultimo, particolarmente sentito nell’attuale scenario socioeconomico, nel quale l’attenzione alla percorrenza con un litro di carburante è più che mai sentita, a causa del continuo ed incontrollato aumento dei prezzi “alla pompa” di benzina, gasolio, GPL e metano).

Sono i compact-SUV con sistema ibrido leggero, che con il recentissimo esordio commerciale di Fiat 500X Hybrid (arrivata a febbraio 2022 insieme a Fiat Tipo Hybrid) arricchiscono la fascia di veicoli “a ruote alte” (SUV e Crossover) che, cifre alla mano, a livello europeo si attestano sul 50% delle vendite complessive.

Fiat 500X Hybrid e Fiat Tipo Hybrid 2022: immagini ufficiali Guarda le altre 13 fotografie →

Quale scegliere?

Ed è proprio l’ultima nata di Fiat al centro della nostra attenzione. In effetti, l’occasione di raffrontarne le offerte con alcune delle sue principali concorrenti era ghiotta, tanto più che si tratta di progetti “new gen”, dunque provvisti di dotazioni e di equipaggiamenti fra i più aggiornati, e che appartengono ad un sotto-segmento “generalista”.

Ecco, quindi, le protagoniste del nostro “triello” all’insegna dell’assortimento di gamma, degli importi di vendita e delle promozioni commerciali.

Fiat 500X Hybrid ;

; Ford Puma Hybrid ;

; Hyundai Kona 48V benzina.

Fiat 500X Hybrid

Allestimenti: Cult, Club, Cross, Sport, tutti nelle due configurazioni di carrozzeria “Hatchback” e “Dolcevita” (con tettuccio apribile in tela);

Prezzi di vendita: da 29.400 euro (Club).

Fiat 500X Hybrid: le offerte commerciali

Fino al 14 marzo, Fiat 500X Hybrid è in promozione, attraverso la formula di finanziamento “Contributo Prezzo” di FCA Bank, con anticipo e Valore futuro garantito.

Esempio: per Fiat 500X Hybrid Club, prezzo promo 23.350 euro anziché 25.350 (listino: 29.400 euro “chiavi in mano”, esclusi IPT e contributo pneumatici fuori uso).

Condizioni di finanziamento

Anticipo: 4.000 euro;

Durata del contratto: 49 mesi;

Importo complessivo del credito: 19.959,83 euro;

Spese di istruttoria pratica: 325 euro;

Bolli: 16 euro;

Identicode: 235 euro;

Polizza Pneumatici: 33,83 euro;

Spese di bollo su invio comunicazione periodica: 3 euro all’anno;

Importo di ciascuna rata: 259 euro (compresi 3,50 euro per spese di incasso SEPA su ogni rata);

Numero di rate mensili: 48;

TAN: 6,85% fisso;

TAEG: 8,50%;

Interessi totali: 4.541,86 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 12.237,69 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 24.681,69 euro;

Percorrenza massima di contratto: 60.000 km (0,05 euro a km superata tale soglia).

Ford Puma Hybrid

Allestimenti: Titanium (125 CV), ST-Line, Titanium X, Titanium PowerShift, ST-Line X, ST-Line PowerShift, Titanium X PowerShift, ST-Line X PowerShift, ST-Line X Vignale (155 CV), ST-Line Vignale PowerShift.

Prezzi di vendita

Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium: 25.750 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line: 26.600 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium X: 27.000 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium PowerShift: 27.500 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line X: 28.000 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line PowerShift: 28.350 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium X PowerShift: 28.750 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line X PowerShift: 29.750 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV ST-Line X Vignale: 30.800 euro ;

; Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line Vignale PowerShift: 32.550 euro.

Ford Puma Hybrid: le proposte commerciali

Fino al 31 marzo, l’intera gamma è in promozione (finanziamento “IdeaFord”, con usato da rottamare o in permuta) con anticipo zero, 36 rate e Valore futuro garantito.

Esempio

Ford Puma Hybrid 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium

Prezzo promo: 21.350 euro (senza finanziamento Ford Credit: 22.100 euro), con permuta o rottamazione di una vettura immatricolata entro il 31 dicembre 2012), esclusi IPT e Contributo pneumatici fuori uso;

Anticipo zero;

Importo complessivo del credito: 21.700 euro;

Spese di incasso: 400 euro;

Spese di gestione pratica: 350 euro;

Imposta di bollo: 16 euro, all’interno della prima rata mensile;

Numero di rate: 36;

Importo di ogni rata mensile: 297,95 euro;

TAN: 4,45%;

TAEG: 5,66%;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 13.390 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 24.314,45 euro.

Hyundai Kona 48V benzina

Allestimenti: XTech, XLine, N Line.

Prezzi di vendita

Kona 48V 1.0 T-GSi Hybrid XTech: 23.600 euro ;

; Kona 48V 1.0 T-GSi Hybrid XLine: 25.300 euro ;

; Kona 48V 1.0 T-GSi Hybrid N Line: 26.500 euro.

Hyundai Kona Hybrid 48V benzina: le offerte commerciali

A marzo, la declinazione MHEV è in promozione (formula “Super i-Plus”, che comprende tre anni di polizza assicurativa Furto-incendio, e Bonus “Pronta Consegna”) con maxi rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2011, anticipo e Valore futuro garantito.

Esempio

Hyundai Kona Hybrid 48V 1.0 T-GDi 120 CV XTech