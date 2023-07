Volkswagen: costi troppo alti, si cercano risparmi per 10 miliardi

Volkswagen si trova in una situazione molto difficile e i prossimi mesi saranno di vitale importanza per il costruttore tedesco. Lo ha affermato l’amministratore delegato Thomas Schaefer durante un incontro interno con 2.000 dirigenti dell’azienda, secondo quanto riportato da Autocar. Secondo Schaefer, l’obiettivo principale che si pone alla casa automobilistica tedesca è quello di risparmiare 10 miliardi di euro nei prossimi 3 anni. A tale scopo, l’azienda sta introducendo una serie di “programmi di efficienza” che porteranno a forti riduzioni dei costi.

Le dichiarazioni del capo della Volkswagen arrivano dopo i controversi risultati dell’azienda. La casa automobilistica di Wolfsburg infatti ha quadruplicato le vendite del suo crossover elettrico ID.4 negli Stati Uniti rispetto allo scorso anno, ma allo stesso tempo il suo stabilimento in cui viene prodotta questa auto ha registrato uno stop alla produzione di sei settimana per calo della domanda nei confronti dell’auto elettrica. Le previsioni di vendita infatti non sono state soddisfatte. In Cina le vendite di auto elettriche sono scese di molto e questo ha costretto il brand tedesco ad abbassare i prezzi riducendo i margini. Da segnalare inoltre che lo chief financial officer del marchio, Patrik Andreas Mayer, ha suggerito che i problemi sono più profondi di quanto si possa immaginare.