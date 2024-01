Volkswagen: la futura Golf elettrica potrebbe significare la fine della ID.3

La futura generazione della Volkswagen Golf sarà completamente elettrica. Questa notizia è stata confermata già l’anno scorso, e nonostante alcune indiscrezioni e speculazioni, sembra che il prossimo modello compatto del marchio di Wolfsburg manterrà sostanzialmente il suo nome attuale. Il debutto della Golf 9, programmato per il 2028, suscita domande sulla presenza dell’attuale modello elettrico del marchio tedesco, l’ID.3. In particolare, emerge l’interrogativo su quanto abbia senso la coesistenza dei due modelli nella gamma, considerando che entrambi appartengono al segmento delle compatte.

L’arrivo della nuova Golf elettrica potrebbe segnare l’addio di Volkswagen alla ID.3

In un’intervista alla rivista Top Gear, Kai Grünitz, capo del dipartimento di sviluppo tecnico del gruppo Volkswagen, ha dichiarato che non è sostenibile avere due modelli nello stesso segmento. “Non c’è spazio per due o tre modelli diversi adatti allo stesso cliente”, ha affermato. “Abbiamo avviato lo sviluppo di una Golf elettrica. Abbiamo idee concrete su come sarà, ma dobbiamo valutare come si evolve il mercato”, ha aggiunto.

Grünitz ha anche precisato che la Volkswagen ID.3 non sarà ritirata immediatamente con il lancio della prossima Golf elettrica. I due modelli coesisteranno per un breve periodo nella gamma del produttore. Infine, rispondendo alla domanda su quanto la nuova Golf elettrica somiglierà alla ID.3, Grünitz ha dichiarato: “Se portiamo un veicolo elettrico con il nome Golf, allora deve essere una vera Golf. Deve assomigliare a una Golf. Deve essere conveniente come una Golf. Deve essere capace come una Golf. E deve anche essere una GTI”.