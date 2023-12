Volkswagen Golf restyling: primo teaser ufficiale

Volkswagen ha mostrato il primo teaser ufficiale della Volkswagen Golf restyling, annunciando che la sua presentazione sarà uno degli eventi più importanti del 2024. Il teaser misterioso è stato inserito in un video ufficiale di fine anno, che ha mostrato tutte le auto lanciate nel 2023 dalla casa automobilistica di Wolfsburg.

Prima immagine teaser ufficiale della Volskwagen Golf Restyling che vedremo nel 2024

Nonostante il design della Volkswagen Golf restyling sia già noto grazie alle foto spia dei prototipi senza camuffamento, questo è il primo teaser che proviene direttamente dalla casa di Wolfsburg. Questa immagine mostra la firma luminosa a LED rinnovata della berlina compatta, che include nuovi fari con grafica basata sulla gamma ID, una striscia LED sopra la griglia sottile e un logo Volkswagen luminoso.

La vettura di ottava generazione subirà un restyling di metà carriera, che comporterà modifiche sia nella parte esterna che in quella interna. Esternamente, si vedranno differenze nei fari, che avranno una nuova firma luminosa e un design aggiornato per i fanali e i paraurti. All’interno, invece, la nuova Volkswagen Golf restyling si riconoscerà per il suo nuovo sistema di infotainment MIB4, che ha un grande display touch da 12 pollici e un display head-up opzionale. Entrambi sono stati presi dalle nuove ID.7, Passat e Tiguan.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori si prevede che le opzioni di propulsione del modello esistente verranno mantenute con piccoli aggiornamenti e una maggiore attenzione al motore PHEV che sarà migliorato. La gamma rinnovata includerà anche gli allestimenti GTI (benzina), GTD (diesel), GTE (PHEV) e R orientato alle prestazioni.