Volkswagen Passat Variant 2024: la nuova generazione affronta gli ultimi test [FOTO]

La nuova Volkswagen Passat Variant, nona generazione di una delle auto di medie dimensioni più vendute al mondo, sta per fare il suo debutto mondiale. Con oltre 50 anni di storia e più di 30 milioni di unità vendute, la Passat Variant si rinnova completamente, promettendo un’esperienza di guida ancora più confortevole e di alta qualità.

La nuova generazione della station wagon tedesca sfrutta al massimo il potenziale della piattaforma MQB Evo del Gruppo VW. Questo pianale permette l’integrazione di un gruppo propulsore ibrido plug-in, capace di garantire un’autonomia fino a 100 km in modalità 100% elettrica.

Proporrà come optional i nuovi sedili ergoActive

L’abitacolo della nuova Passat Variant è stato completamente ridisegnato, con materiali di alta qualità e un’efficace insonorizzazione per un comfort di viaggio senza precedenti. Saranno disponibili come optional i nuovi sedili ergoActive con regolazione elettrica e funzioni di massaggio e climatizzazione.

La Volkswagen Passat Variant 2024 sarà dotata di un nuovo sistema di infotainment con un display standard da 12.9 pollici e uno schermo opzionale da 15 pollici. I comandi touch retroilluminati permetteranno di regolare facilmente funzioni come la temperatura interna e il volume.

Sarà 14 cm più lunga della precedente

La nuova sw Volkswagen sarà più grande della generazione precedente, con 14 cm in più di lunghezza che si traducono in 5 cm extra di spazio per le gambe. Anche la capacità del bagagliaio aumenta, raggiungendo i 690 litri (fino all’altezza dei poggiatesta posteriori) o 1920 litri con i sedili posteriori abbattuti.

La Passat Variant 2024 promette un’esperienza di guida ancora più sicura e confortevole grazie a una serie di miglioramenti al telaio e all’introduzione del Vehicle Dynamics Manager (VDM). Questo sistema controlla le funzioni dei differenziali elettronici e i componenti di dinamica laterale degli ammortizzatori, rendendo la guida più stabile, agile e precisa.

La vettura sarà disponibile con una nuova generazione di fari IQ.LIGHT Matrix LED, più piatti e potenti rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda le motorizzazioni, infine, saranno disponibili i motori turbodiesel TDI, i turbo benzina TSI, i mild hybrid a benzina eTSI e i plug-in hybrid eHybrid.