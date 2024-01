Volkswagen mostrerà alcune interessanti tecnologie al CES [TEASER]

Volkswagen sarà una delle principali protagoniste dell’edizione 2024 del CES di Las Vegas che aprirà i battenti tra poche ore. La casa automobilistica di Wolfsburg ha lanciato sui social un video teaser molto intrigante in cui anticipa che nel corso della kermesse svelerà alcune interessanti tecnologie legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Nel video si intravede un modello che sarà mostrato al CES ma non viene detto esattamente di quale auto si tratta.

In un video teaser Volkswagen anticipa le novità che mostrerà al CES 2024

Tuttavia le immagini lasciano pochi dubbi in quanto sembra trattarsi proprio della Volkswagen Golf. Il video presenta un’anteprima della parte posteriore della berlina, definendola come un “veicolo quasi pronto per la produzione”. È evidente un rivestimento avvolgente che mescola tonalità di blu, rosa e viola, creando un’atmosfera affascinante attorno all’auto. Inoltre, si fa notare uno dei fanali posteriori, caratterizzato da un design elegante e l’uso di LED che lo rendono significativamente diverso rispetto a quelli della Golf attuale.

È anche evidente la presenza di un sottile spoiler sul tetto e di un tergicristallo posteriore sull’auto. Sebbene tutti questi dettagli siano affascinanti, ciò che più cattura l’attenzione sono gli elementi illuminati sul lunotto posteriore, che presentano la scritta “AI a bordo”. Al momento non c’è modo di sapere con certezza quale tipo di intelligenza artificiale sia incorporata nell’auto della foto. Potrebbe ipoteticamente trattarsi di un sistema di infotainment migliorato che, in qualche modo, sfrutta l’intelligenza artificiale, magari sotto forma di assistente virtuale. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso delle prossime ore a proposito di questa interessante novità che riguarda la casa automobilistica di Wolfsburg al CES di Las Vegas 2024.