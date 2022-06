Volkswagen Golf GTI MK1: un mostro da 600 CV

Esistono delle vetture così strane e stravaganti che si può rimanere di stucco al proprio cospetto. Questo è il caso di una Volkswagen Golf GTI prima serie, che a prima vista potrebbe essere scambiata per un esemplare di fabbrica, anche un po’ malandato, ma che invece sotto sotto nasconde un cuore pulsante da oltre 600 CV di potenza. Questa Golf GTI è stata un punto fermo in vari eventi di gare di endurance in tutta Europa negli ultimi anni e all’inizio di questo mese ha fatto girare la testa all’evento RACE1000 in Germania. Non è stata l’auto più veloce dell’evento, ma è stata sicuramente una delle più intriganti.

Volkswagen Golf GTI: 600 CV e manuale

I dettagli su questa Golf sono difficili da scovare, ma quello che è noto è che sforna la bellezza di 600 CV, grazie specialmente al montaggio di un enorme turbocompressore. È una cifra folle per un veicolo di queste dimensioni ed è stato reso ancora più pazzo dal fatto che non è dotato di una trasmissione DSG come una moderna Golf, ma ha invece un cambio manuale tradizionale.

Davide vs Golia

Durante l’appuntamento in Germania, la piccola Golf si è cimentata in alcune sfide impari con avversarie molto più quotate. Ovviamente la vecchia Volkswagen ha perso, ma ha conquistato l’onore delle armi. La piccola di Wolfsburg è stata schierata contro una sua discendente, una Golf R di settima generazione della quale ha mangiato la polvere, in una seconda gara ha sfidato una Mercedes-AMG GT 63 S e, sebbene la Volkswagen sia risultata ancora una volta seconda, ha comunque sfoderato una velocità pazzesca, ben 250 km/h.

L’ultima battaglia è stata con una Lamborghini Aventador, una supercar moderna con un sistema di trazione integrale. Non sorprende la vittoria della Lambo, ma il fatto che la Golf abbia raggiunto i 251 km/h, poco meno dei 258 km/h della hypercar italiana.