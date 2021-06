Venduta a mezzo milione di dollari la Toyota Supra di Paul Walker

Fast & Furious è una saga cinematografica che ha riscosso un successo enorme in tutto il mondo, un vero e proprio capitolo destinato alla leggenda, così come le sue auto e i suoi protagonisti. Fra queste c’è sicuramente la Toyota Supra del primissimo film, guidata dall’attore Paul Walker, scomparso nel 2013. La sportiva giapponese è stata modificata per il seguito ”2 Fast 2 Furious” ed è stato battuto all’asta a Las Vegas a un prezzo molto elevato.

Per portarla a casa è stato necessario sborsare un assegno da 500.000 dollari, che adesso potrà vantarsi di portare in giro la Supra dell’agente speciale Brian O’Conner. La vendita è stata organizzata da Barrett-Jackson Auction Company.

Motore da 324 CV

La vettura oggetto della vendita adotta un motore sei cilindri in linea 2JZ-GTE 3 litri con doppio turbocompressore. Il suo propulsore ha una potenza di 324 CV e 427 Nm di coppia, che garantisce delle prestazioni davvero interessanti. A differenza di quanto si vede nel capitolo cinematografico, sulla Supra la potenza è trasferita alle ruote posteriori da una trasmissione automatica quattro rapporti, anche se il pomello del cambio è stato modificato per farlo sembrare un manuale.

Caratteristiche

L’abitacolo presenta degli interni ancora in buono stato, che sono rimasti invariati rispetto al tempo dei film, con il volante da corsa a tre razze, i rivestimenti blu dei sedili, i pannelli porta con gli altoparlanti e gli indicatori aggiuntivi lato passeggero. Questo esemplare è stato costruito da Eddie Paul di The Shark Shop a El Segundo, in California. La sportiva giapponese è stata sapientemente modificata in occasione del secondo film, successivamente però, l’auto è stata riportata alle condizioni originali con la classica livrea perlata Candy Orange e il motivo Nuclear Gladiator dell’artista Troy Lee. Il nuovo proprietario ha ricevuto documentazione e certificati specifici che attestano l’originalità dell’auto. Adesso il proprietario può vivere un’esperienza da Fast & Furious.