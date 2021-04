Toyota Supra: il nuovo kit targato Avante Design

La seconda generazione della Toyota Supra (realizzata in collaborazione con Bmw) ha dovuto raccogliere una eredità a dir poco pesante, considerato il successo ottenuto soprattutto dalla quarta generazione, divenuta celebre anche sugli schermi cinematografici grazie all’iconica serie cinematografica Fast and Furious. Dopo un primo scetticismo da parte degli appassionati del genere, la nuova Supra ha convinto praticamente tutti, compresi i tuner internazionali più esperti e blasonati, in grado di realizzare versioni ancora più “cattive” e irresistibili di questa vettura.

Kit estetico raffinato e completo

Uno dei migliori esempi di questo tipo arriva dalla factory “Avante Design” che ha sviluppato un particolare kit estetico in grado di esaltare ulteriormente il design dal carattere “racing” della vettura e le sue qualità aerodinamiche. Il kit estetico-aerodinamico targato Avante Design – che risulta ancora in fase prototipale (le immagini che vi proponiamo sono solo dei rendering) – mette a disposizione numerosi componenti particolarmente vistosi e pronunciati. Tra questi ultimi spiccano lo splitter anteriore, le minigonne laterali, un enorme ala posteriore, estrattore d’aria con doppio scarico inglobato e un nuovo set di cerchi in lega da 20 pollici.

Grande “bocca”

Il dettaglio di maggiore impatto scenico risulta però il nuovo fascione paraurti anteriore, caratterizzato da una grande “bocca” frontale lambita in basso dal già citato splitter e nella zona laterali da alcuni baffi aerodinamici. L’effetto finale è sempre dubbio di altissimo livello e non lascia spazio a risultati posticci e di cattivo gusto.