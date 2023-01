Vanwall Vandervell S e Vandervell S Plus

I tedeschi di ByKolles non stanno avendo molta fortuna con il loro ingresso nel WEC. Hanno provato ad entrare nel World Endurance Championship nel 2022 e nel 2023 continuano ad avere problemi… il che non li fa arrendere e continuare a migliorare il loro prototipo LMH attraverso la startup tedesca Vanwall che ha annunciato, solo una settimana fa, che sarebbe andata a Le Mans con la sua Vandervell 680 Hypercar. Sarà la prima volta dal 1961 che al prestigioso evento un’auto indosserà il logo Vanwall. E ora il team sta portando sul mercato un paio di compatte chiamate Vandervell S e Vandervell S Plus.

Trazione integrale, tanti cavalli e autonomia estesa

Il modello S è dotato di trazione integrale AWD e il suo powertrain sarebbe in grado di erogare 320 CV e un’autonomia stimata di 450 km. Vanwall ha anche dichiarato che scatterà da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Il modello S Plus svilupperà invece un totale di 580 CV con un’autonomia di 420 km e passerà da 0 a 100 in 3,4 secondi.

Look sportivo e prezzo salato

Al di là di queste cifre e dei primi rendering, non sappiamo molto di questo piccolo ed elegante veicolo elettrico a cinque porte. Sembra certamente che si distinguerà per le ruote da 22 pollici, le linee geometriche della carrozzeria e gli elementi in fibra di carbonio a vista. Vanwall afferma che le consegne inizieranno nel terzo trimestre di quest’anno con un prezzo di partenza di 128.000 euro, tasse escluse, in Germania.

Personalizzabile a piacimento

I clienti potranno scegliere qualsiasi colore desiderino per la carrozzeria, insieme a cinque scelte complementari per gli interni e, su richiesta, saranno disponibili anche opzioni su misura. Vanwall produrrà solo 500 di queste auto e, nonostante il marchio tedesco abbia dichiarato che “la leggerezza è un altro elemento chiave per ottenere prestazioni eccezionali”, non abbiamo idea di quanto pesi la vettura.

Una Ioniq 5 o una EV6 camuffata?

Tra gli elementi ancora sconosciuti della Vandervell c’è, ad esempio, il tipo di batteria che utilizzerà o quanto tempo impiegherà a ricaricarsi. Inoltre non sappiamo se si basa su qualche modello attualmente sul mercato. Se dovessimo indovinare, probabilmente la collegheremmo a un modello come la Hyundai Ioniq 5 o la Kia EV6 GT.

Ad esempio anche l’EV6 Wind con AWD produce 320 CV, mentre la top di gamma EV6 GT produce 576 CV. Queste cifre suggeriscono che, in effetti, le Vanwall Vandervell S e S Plus potrebbero essere basate sulla piattaforma E-GMP di Hyundai o forse si tratta proprio di una Hyundai Ioniq 5 rimodellata.